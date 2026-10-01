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Rapero Rick Ross arrestado, acusado de violencia doméstica

MIAMI BEACH, Florida, EE.UU. (AP) — El rapero Rick Ross fue arrestado en Miami Beach a primera hora del jueves y acusado de agresión en relación con una denuncia de violencia doméstica, informaron las autoridades.

Rick Ross actúa en los premios BET en los Ángeles, el 28 de junio del 2026. (AP foto/John Locher)
Rick Ross actúa en los premios BET en los Ángeles, el 28 de junio del 2026. (AP foto/John Locher) AP

Ross, cuyo nombre legal es William Roberts II, enfrenta un cargo grave de agresión por estrangulamiento, además de un cargo menor de agresión, según registros judiciales.

Un abogado de Ross señaló en un comunicado que el artista de 50 años está siendo acusado injustamente por una expareja cuyas verdaderas motivaciones no están claras.

“La ex ni siquiera presentó un informe policial hasta un mes después de que supuestamente ocurriera el incidente alegado", declaró el abogado Steve Sadow en el comunicado. "El señor Roberts es inocente y se ha declarado inocente de los cargos. Solicita respetuosamente a sus amigos, seguidores y al público en general que no prejuzguen la situación y permitan que el proceso judicial siga su curso”.

Registros penitenciarios muestran que Ross permanece detenido bajo fianza de 5.000 dólares. La lectura de cargos está programada para el 22 de octubre.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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