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Rangers suben al infielder Jonah Bride y envían al outfielder Alejandro Osuna a ligas menores

ARLINGTON, Texas (AP) — Los Rangers de Texas seleccionaron el contrato del infielder Jonah Bride desde Triple-A Round Rock y lo incluyeron en la alineación titular para el partido del domingo contra Baltimore, como tercera base.

Alejandro Osuna, de los Rangers de Texas, a la derecha, observa su sencillo impulsor frente al receptor de los Astros de Houston, Yainer Díaz, durante la cuarta entrada de un partido de béisbol el sábado 1 de agosto de 2026, en Houston. (Foto AP/David J. Phillip)
Alejandro Osuna, de los Rangers de Texas, a la derecha, observa su sencillo impulsor frente al receptor de los Astros de Houston, Yainer Díaz, durante la cuarta entrada de un partido de béisbol el sábado 1 de agosto de 2026, en Houston. (Foto AP/David J. Phillip) AP

Bride, bateador derecho, enfrentó al zurdo de los Orioles Cade Povich. El mánager de los Rangers, Skip Schumaker, indicó que Bride podría volver a ser titular la noche del lunes contra el zurdo de los Angelinos de Los Ángeles Reid Detmers, mientras Texas inicia una gira de siete juegos por California.

Bride, de 30 años, bateó para .282 con 10 jonrones y 60 carreras impulsadas en 97 juegos con Round Rock esta temporada. Su participación más reciente en las Grandes Ligas fue con Minnesota en junio de 2025.

Los Rangers enviaron al jardinero mexicano Alejandro Osuna a Round Rock para hacerle espacio a Bride en el roster activo.

Osuna bateó para .255 con un jonrón y 24 carreras impulsadas en 76 juegos con los Rangers.___

FUENTE: AP

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