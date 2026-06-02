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Rangers consiguen su quinta victoria consecutiva al superar 7-4 a Cardenales

SAN LUIS, Missouri, EE.UU. (AP) — Joc Pederson conectó un sencillo que desempató el juego en la novena entrada y los Rangers de Texas vencieron el martes 7-4 a los Cardenales de San Luis para lograr su quinta victoria consecutiva, la mejor racha de la temporada.

Joc Pederson de los Rangers de Texas le da seguimiento a su doble remolcador en la quinta entrada ante los Cardenales de San Luis el martes 2 de junio del 2026. (AP Foto/Jeff Roberson)
Joc Pederson de los Rangers de Texas le da seguimiento a su doble remolcador en la quinta entrada ante los Cardenales de San Luis el martes 2 de junio del 2026. (AP Foto/Jeff Roberson) AP

Pederson se fue de 4-3 con dos dobles y dos carreras impulsadas. Josh Jung también remolcó dos carreras y Kyle Higashioka sumó tres imparables por Texas.

Evan Carter recibió una base por bolas para abrir la novena, avanzó a segunda con un lanzamiento descontrolado de Riley O’Brien (3-3) y a tercera cuando Higashioka conectó un sencillo. Pederson y Jung siguieron con sencillos productores antes de que Pederson anotara con un elevado de sacrificio de Brandon Nimmo para poner el marcador 7-4.

Los Cardenales tienen marca de 2-9 en la temporada regular contra Texas en San Luis.

Cal Quantrill (3-0) entró con un corredor en segunda y dos outs en la octava y necesitó apenas un lanzamiento para retirar al panameño Iván Herrera. Jakob Junis lanzó una novena sin carreras para su cuarto salvamento.

Eovaldi consiguió su primera decisión no definida en 12 aperturas este año. Fue la racha más larga de ese tipo por un abridor de Texas para comenzar una temporada desde 2015.

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