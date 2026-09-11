Rams niegan que largo viaje haya causado debacle en Melbourne. Eso sugiere problemas mayores

Sean McVay (izquierda), entrenador de los Rams de Los Ángeles, observa el partido ante los 49ers de San Francisco, el viernes 11 de septiembre cde 2026 en Melbourne, Australia (AP Foto/Scott Barbour) AP

Si el entrenador tiene razón, su respuesta es en realidad más desalentadora y preocupante que el otro escenario.

Eso significaría que los Rams estaban absolutamente impreparados para enfrentar a su rival más conocido. Y que su plantilla cara, repleta de estrellas, no pudo ejecutar las jugadas, comunicarse ni rendir a un nivel que siquiera le permitiera mantener el partido apretado ante los Niners, un equipo fuerte que aun así es considerado apenas el tercero mejor de la División Oeste de la Conferencia Nacional.

Además, eso significaría que los Rams de McVay (0-1), que de todos modos casi nunca logran gran cosa en la pretemporada, todavía tienen muchísimo trabajo por hacer tras su derrota del viernes por 27-7.

Fue la segunda peor derrota de un favorito en las apuestas al Super Bowl para abrir una temporada y el primer revés de los Rams en un partido internacional bajo el mando de McVay.

“A veces el deporte puede ponerte en tu lugar, y hoy fue uno de esos días. No pongo excusas", comentó McVay. "Si quieren decir que fue el viaje o lo que sea, simplemente no fuimos lo suficientemente buenos en ese lapso. Yo no entrené lo suficientemente bien. Lo vamos a resolver. Seguiremos adelante”.

Los Ángeles quedó en evidencia ante 100.021 entusiastas aficionados en el Melbourne Cricket Ground, quienes no pudieron ver la producción esperada del ataque de McVay, que lideró la NFL en puntos y yardas por partido la temporada pasada.

De hecho, los Rams nunca habían anotado tan pocos puntos en un partido iniciado por Matthew Stafford en los últimos seis años.

Todos en los Rams se negaron a culpar al calendario de viaje elegido por McVay, quien claramente comparte el silencioso desprecio de la mayoría de los entrenadores por los viajes internacionales que alteran la rutina y que se realizan para exponer el futbol americano a nuevos públicos, potencialmente lucrativos.

“No dudo de la toma de decisiones de mi entrenador ni de mi organización", enfatizó el astro defensivo Myles Garrett. "Creo que hicieron lo que era mejor para nosotros. No ejecutamos en el campo cuando lo necesitábamos”.

El mundo deportivo en general no fue tan benévolo: McVay y los Rams recibieron enormes críticas en Australia y en internet por tratar el viaje más largo de un equipo en la historia de la NFL como si fuera un vuelo de fin de semana.

Varios 49ers, incluidos los receptores que anotaron touchdown Mike Evans y Deebo Samuel, dijeron que su equipo había sido mucho más inteligente al llegar con una semana de anticipación.

Pero si los Rams tienen razón al decir que el viaje no importó, están en una situación complicada — porque McVay no suele perder los partidos inaugurales de temporada, pero cuando lo hace, suelen ser bastante malos.

Los Rams ahora tienen marca de 7-3 en debuts de temporada bajo McVay, y esta paliza en un escenario internacional se suma a su derrota 31-10 en casa ante Buffalo en 2022, que dio inicio a la peor temporada de un campeón defensor en la historia de la NFL.

Los Ángeles también perdió en Detroit en 2024 para comenzar el único arranque de 1-4 de McVay en una temporada.

Qué funciona

El juego terrestre de los Rams funcionó mejor que durante largos tramos de la temporada pasada. Blake Corum corrió para 54 yardas en apenas 10 acarreos, mientras que Kyren Williams anotó el primer touchdown de la NFL en Australia.

Qué falta

La defensa renovada de los Rams fue exhibida por Kyle Shanahan, Brock Purdy y el ataque de San Francisco, que acumuló 379 yardas y sentenció el partido con una serie de touchdown de 99 yardas. Las fallas fueron múltiples, pero la unidad del coordinador Chris Shula no estaba lista para un rival que les ha hecho esto a los Rams repetidamente durante una década.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP