Qué saber del monte Kailash, sagrado para peregrinos desaparecidos por inundaciones en Nepal y Tíbet

Esta fotografía, difundida por la agencia de noticias Xinhua, muestra una zona afectada por un deslizamiento de tierra cerca del puerto de Gyirong, el miércoles 26 de agosto de 2026, en la Región Autónoma del Tíbet, en el suroeste de China. (Xinhua vía AP) AP

A continuación, lo que hay que saber sobre la montaña y su papel, de siglos de antigüedad, como lugar de peregrinación.

El monte Kailash es un pico del Himalaya en el suroeste de Tíbet, cerca de las fronteras de China con Nepal e India. Se eleva a más de 6.400 metros (21.000 pies) sobre el nivel del mar y se encuentra cerca del lago Manasarovar. Ambos forman parte desde hace mucho tiempo de tradiciones religiosas y literarias en sánscrito.

La montaña tiene un significado sagrado para el hinduismo, el budismo, el jainismo y la tradición tibetana bon. Cada una la vincula con creencias e historias sagradas distintas.

Según el Centro Internacional para el Desarrollo Integrado de las Montañas, el monte está considerado el hogar de Shiva, el dios hindú de la destrucción, y de Parvati, una diosa hindú asociada con el matrimonio, la fertilidad y la maternidad.

Los seguidores de la tradición tibetana bon lo consideran un asiento de poder espiritual y asocian la región con Tonpa Shenrab, fundador de la tradición.

La geógrafa Emily Yeh, profesora de la Universidad de Colorado Boulder, quien ha realizado investigaciones en Tíbet, escribió en 2017 que Kailash está asociado con el mítico monte Meru, considerado el centro del mundo en la cosmología hindú y budista.

El paisaje circundante también aparece en leyendas locales y tradiciones himalayas. “Shared Sacred Landscapes” ("Paisajes sagrados compartidos"), un libro publicado por ICIMOD en 2017, reúne algunas de ellas.

Una de las historias narra cómo Guru Nanak, el fundador del sijismo, visita a aldeanos que anhelan hacer la peregrinación al monte Kailash. Nanak les enseña que la verdadera peregrinación es un viaje espiritual interior.

Peregrinos viajan a Kailash para viaje de purificación

Cada año, el gobierno de India organiza una peregrinación oficial al Kailash y al Manasarovar entre junio y agosto o septiembre, con rutas que atraviesan los estados de Uttarakhand y Sikkim. También hay operadores privados que organizan peregrinaciones a través de Nepal.

Los peregrinos suelen caminan alrededor del Kailash en lugar de escalarlo, completando un circuito de aproximadamente 53 kilómetros (33 millas) alrededor de la montaña.

Se cree que el recorrido alrededor del pico limpia a los peregrinos de sus pecados y puede tardar unos tres días en completarse. Según la tradición, hindúes y budistas rodean la montaña en el sentido de las agujas del reloj, mientras que los seguidores del bon lo hacen al contrario.

En el cercano lago Manasarovar, algunos peregrinos hindúes se bañan en sus aguas como un ritual de purificación espiritual.

Yeh escribió que los peregrinos tibetanos se detienen en monasterios y otros sitios sagrados a lo largo de la ruta, tocando con sus rosarios o frentes elementos que se cree que tienen improntas sagradas. Otros rituales buscan a poner a prueba el mérito, el pecado o la fortuna de un peregrino.

Peregrinos entre los cientos de desaparecidos tras las inundaciones

Las autoridades informaron que el desastre ha dejado al menos 270 muertos y 826 desaparecidos en Nepal, y tres muertos y 558 desaparecidos en Tíbet. Entre los desaparecidos hay cientos de extranjeros.

La junta de turismo de Nepal indicó que 179 de los desaparecidos eran ciudadanos indios y las autoridades apuntaron que la mayoría estaba en peregrinación al monte Kailash. Tampoco se conoce el paradero de 65 estadounidenses, 35 australianos, 33 británicos y 25 canadienses.

El gurú espiritual indio Jaggi Vasudev, también conocido como Sadhguru, dijo en una publicación en X que 77 personas que regresaban de la montaña con grupos organizados por su Fundación Isha estaban en un centro de inmigración en Gyirong, Tíbet, cuando se produjeron las inundaciones.

Las inundaciones ocurrieron tras el colapso de un glaciar que mandó escombros río abajo a comunidades a ambos lados de la frontera. Inundaciones repentinas similares han golpeado la región a medida que el aumento de las temperaturas desestabiliza cada vez más el hielo del Himalaya.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP