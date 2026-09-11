Putin y Modi abordan cooperación Rusia-India antes de cumbre BRICS

El presidente ruso Vladímir Putin, izquierda, y el primer ministro indio Narendra Modi posan para una fotografía durante su reunión al margen de la cumbre de los BRICS en Nueva Delhi, India, el viernes 11 de septiembre de 2026. (Alexander Kazakov, Sputnik, foto del grupo de prensa del Kremlin vía AP) AP

Modi y Putin abordaron la cooperación en los ámbitos político, económico, de defensa, energético y otros sectores. También hablaron sobre la participación de India y Rusia en BRICS e intercambiaron puntos de vista sobre asuntos regionales y globales, incluidos los conflictos en Oriente Medio, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores de India en un comunicado.

Su reunión se produjo antes de la cumbre de BRICS del sábado y el domingo, que reunirá a mandatarios como el presidente chino Xi Jinping y su homólogo iraní Masoud Pezeshkian. El bloque enfrenta una prueba de su unidad durante las guerras en Ucrania y Oriente Medio, así como por el aumento de las tensiones entre Estados Unidos y China.

BRICS, presidido por India este año, es un grupo de grandes mercados emergentes y países en desarrollo. El acrónimo del grupo proviene de los nombres de sus miembros fundadores en 2006: Brasil, Rusia, India y China, además de Sudáfrica, que se incorporó poco después. Desde entonces se ha ampliado y ahora cuenta con 11 países miembros que representan aproximadamente a la mitad de la población mundial.

India ha mantenido estrechos lazos de defensa y económicos con Rusia durante décadas. Nueva Delhi ha pedido diálogo y diplomacia para poner fin a la guerra en Ucrania, al tiempo que mantiene relaciones tanto con Putin como con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy.

India ha rechazado sumarse a los esfuerzos occidentales para aislar a Moscú por la guerra. Al mismo tiempo, Nueva Delhi está impulsando importantes acuerdos de comercio e inversión con Estados Unidos y Europa.

Modi reiteró el viernes que el diálogo y la diplomacia eran el camino a seguir entre Rusia y Ucrania, y afirmó que India estaba lista para ayudar en los esfuerzos de paz, indicó la cancillería india.

Rusia también sigue siendo un proveedor clave de equipo militar para India, aunque Nueva Delhi ha buscado diversificar sus compras de defensa. Además, India ha incrementado marcadamente las importaciones de petróleo ruso con descuento desde la invasión, lo que convierte a la energía en otro pilar de la relación y ayuda a amortiguar el impacto de la crisis energética desencadenada por la guerra de Irán.

Putin visitó India por última vez en diciembre de 2025, pero a principios de este mes se reunió con Modi en Bishkek, la capital de Kirguistán.

Modi tenía previsto reunirse con el presidente iraní Masoud Pezeshkian más tarde el viernes.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP