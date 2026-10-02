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Putin observa ejercicios militares en los Urales con tropas de China y otros países

MOSCÚ (AP) — El presidente ruso Vladímir Putin asistió el viernes a ejercicios militares en los montes Urales, en los que participaron tropas de China y de otros países.

El presidente ruso Vladímir Putin, centro, izquierda, visita los ejercicios militares Centro-2026 en el terreno de entrenamiento Chebarkulsky en las afueras de Chebarkul, región de Cheliábinsk, Rusia, el viernes 2 de octubre de 2026. (Alexander Kazakov, Sputnik, Kremlin Pool Foto vía AP)
El presidente ruso Vladímir Putin, centro, izquierda, visita los ejercicios militares Centro-2026 en el terreno de entrenamiento Chebarkulsky en las afueras de Chebarkul, región de Cheliábinsk, Rusia, el viernes 2 de octubre de 2026. (Alexander Kazakov, Sputnik, Kremlin Pool Foto vía AP) AP

Putin visitó un campo de tiro en la región de Cheliábinsk para observar la etapa final de las maniobras Centro-2026. Los ejercicios se combinaron con las prácticas Interacción-2026 realizadas por miembros de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, una alianza de seguridad dominada por Moscú e integrada por varias naciones que formaban parte de la Unión Soviética.

Putin manifestó que Centro-2026 incluyó a 47.000 efectivos que se entrenaron en 11 campos de tiro y en el mar Caspio para repeler un ataque. Los ejercicios comenzaron el lunes y se prolongarán hasta el sábado.

Unos 6.000 efectivos de Rusia y de otros países participaron en la fase final en Chebarkulsky, señaló Putin. Agregó que delegaciones de 55 naciones asistieron como observadores.

Según reportes de prensa rusos, los ejercicios incluyeron contingentes militares de Bielorrusia, Kirguistán y Tayikistán, así como tropas de China, Mongolia y Pakistán.

Durante su visita, Putin inspeccionó una serie de armas, incluidos nuevos drones Geran de propulsión a chorro utilizados por el ejército ruso contra Ucrania.

La inspección de Putin se produjo un día después de que Rusia advirtiera a la OTAN que no dudaría en usar armas nucleares para defender Kaliningrado si algún miembro del bloque militar intentara aislar su exclave occidental del resto del país.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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