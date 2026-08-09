Productor de Muncy impulsa a los A's a su 1ra serie ganada desde junio con 4-3 ante Boston

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Jeff McNeil (22), de los Atléticos, saluda a su compañero Tommy White (47) tras anotar durante la octava entrada de un partido de béisbol contra los Medias Rojas de Boston, el domingo 9 de agosto de 2026, en Boston. (Foto AP/Mark Stockwell) AP

Jeff McNeil consiguió el hit número 1.000 de su carrera con un sencillo en la octava entrada por los Atléticos, que no ganaban una serie desde que se llevaron dos de tres en el parque de su filial de Triple-A en Las Vegas ante Colorado a mediados de junio.

El campocorto de los A's, Jacob Wilson, estableció un récord de Grandes Ligas para su posición al disputar su juego consecutivo número 111 sin cometer error, superando los 110 de Mike Bordick, de los Orioles, logrados en 2002.

El doble de Muncy ante Chapman (2-4) impulsó al corredor emergente Donovan Walton desde la segunda base.

El dominicano Elvis Alvarado (4-3) sacó tres outs y Hogan Harris trabajó la novena para su 11.º salvamento.

Ginn permitió tres carreras, una limpia, en seis entradas.

El bateador designado de los Red Sox, Masataka Yoshida, estaba de regreso, pero no jugó después de ausentarse el sábado por enfermedad.

___ Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP