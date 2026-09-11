Presunto autor intelectual de los ataques del 11-S sigue sin ser juzgado a 25 años de la tragedia

ARCHIVO- Khalid Sheikh Mohammed, el presunto autor intelectual de los atentados del 11 de septiembre de 2001, poco después de su captura en una incursión realizada en Pakistán, el 1 de marzo de 2003, en una imagen obtenida por The Associated Press. (AP Foto, Archivo) AP

Un juez estableció recientemente 2028 como la fecha en que Mohammed será juzgado por fin ante un tribunal militar, pero algunos abogados pronostican que eso nunca ocurrirá, ni ese año ni ningún otro. Sostienen que el laberinto de cuestiones legales que surgió porque Mohammed fue torturado tras su captura en Pakistán en 2003 es demasiado enrevesado como para que alguna vez pueda desenredarse.

Una fugaz iniciativa para juzgarlo en un tribunal civil en la ciudad de Nueva York fue acallada hace años por preocupaciones de seguridad.

Un acuerdo de culpabilidad que habría mantenido a Mohammed encarcelado de por vida, pero lo habría librado de una posible ejecución, empezó a desmoronarse poco después de su anuncio en 2024 y, finalmente, se descartó de forma definitiva el año pasado.

“Todo está contaminado por la política y la falta de rendición de cuentas por la tortura”, afirmó Joshua Dratel, un abogado que ayudó a garantizar que Mohammed tenga una representación legal adecuada.

A finales de agosto, el juez militar de Estados Unidos que fijó el 5 de junio de 2028 como la fecha de juicio para Mohammed y otros tres acusados por los atentados del 11 de septiembre dictaminó que los fiscales no podían usar una supuesta confesión que hizo al FBI en 2007. Esas declaraciones se consideraron contaminadas porque Mohammed fue sometido en el extranjero a “técnicas de interrogatorio reforzadas”, como la técnica de ahogamiento simulado conocida como waterboarding.

Aunque el fallo fue un golpe para la fiscalía, el gobierno de Estados Unidos decidió no apelar, en parte porque hacerlo podría haber retrasado aún más un posible juicio.

Mientras tanto, Mohammed sigue encarcelado en la bahía de Guantánamo, adonde fue trasladado el 5 de septiembre de 2006, tras pasar más de tres años en prisiones secretas en otros países.

Las familias de las víctimas aún esperan un juicio

Terry Strada, cuyo esposo, Tom, murió en el World Trade Center el 11 de septiembre, dijo que ella y otras personas que perdieron a familiares aún esperan que algún día se celebre un juicio.

“De verdad queremos ver que esto llegue a su fin en algún momento. Queremos ver que se haga justicia. Es igual de importante que hace 25 años”, manifestó.

Pero Strada, presidenta nacional del grupo 9/11 Families United, también señaló que preferiría que Mohammed se pudra en la bahía de Guantánamo indefinidamente antes que respaldar una resolución que implicara eliminar la pena de muerte como posibilidad. Strada dijo que le preocupa que, si Mohammed no es ejecutado, futuros líderes de Estados Unidos puedan sentirse tentados algún día a canjearlo por estadounidenses retenidos como prisioneros en otras partes del mundo.

La pena de muerte, expresó, “se ajusta al crimen y evitaría que eso ocurriera alguna vez. Y eso es importante para mí”.

Mohammed fue capturado en Pakistán en 2003, acusado de planear y dirigir los atentados del 11 de septiembre, como dirigente del grupo militante islámico Al Qaeda. Algunos de los retrasos en sus procedimientos legales han derivado de su trato después de quedar bajo control de Estados Unidos. En un informe del Senado de Estados Unidos se señaló su prolongada tortura bajo custodia de la CIA, que incluyó 183 sesiones de waterboarding.

Se abandonaron los planes de un juicio civil

En 2009, pareció durante un tiempo que Mohammed viajaría a Nueva York después de que el entonces fiscal general Eric Holder anunciara planes para juzgarlo a él y a otros cuatro hombres acusados por los atentados del 11 de septiembre en un tribunal de Manhattan, a solo unas cuadras del lugar donde estaba el World Trade Center.

El entonces presidente Barack Obama, quien había prometido cerrar el centro de detención de Guantánamo, dijo que Mohammed enfrentaría “las exigencias más rigurosas de la justicia”.

Casi de inmediato surgió la oposición. Algunos críticos pronosticaron que Mohammed usaría el juicio como plataforma para difundir opiniones de odio sobre Estados Unidos y sus aliados. Otros citaron preocupaciones de seguridad, al afirmar que podría convertir de nuevo a Nueva York en un objetivo terrorista. El exalcalde republicano de la ciudad de Nueva York, Rudy Giuliani, calificó el plan de imprudente y dijo que mostraba “una falta de preocupación por los derechos del público”.

Se abandonaron los planes de un juicio civil.

“En muchos sentidos fue una farsa”, comentó Dratel.

El sistema de tribunales militares, añadió, ha demostrado ser una solución peor, incapaz de funcionar con eficiencia, sin una estructura adecuada y sin apego a los tribunales federales.

“Cada vez que se llega a un punto muerto, nadie sabe qué hacer”, indicó.

David Raskin, un abogado de Washington que ahora ejerce en el sector privado y que habría encabezado la acusación del gobierno contra Mohammed en Nueva York si no se hubiera desechado, escribió en un ensayo, publicado el miércoles en The Washington Post, que está convencido de que un juicio civil habría terminado con una condena. Las comisiones militares, en cambio, “se convirtieron en el sueño de un abogado defensor”, acosadas por “litigios interminables sobre su legalidad y sus procedimientos”.

“Pronostico que nunca se completará un juicio ante una comisión militar para Mohammed y los otros acusados del 11 de septiembre”, concluyó.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP