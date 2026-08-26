Presidente boliviano intenta distanciarse de asesor argentino implicado en supuesto caso femicidio

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En un mensaje grabado difundido al país, el gobernante admitió que Fernando Cerimedo, ex asesor del presidente argentino Javier Milei, trabajó en su campaña por la segunda vuelta que ganó y al inicio de su gobierno como “estratega de orden internacional”, pero que su presencia o la constancia en Bolivia “no era la que necesitábamos para poder trabajar y tener un sólido formato de trabajo. Por eso nunca hubo un contrato” o relación directa.

“Jamás tuvo la autorización de representar a este boliviano, a la Presidencia, al gobierno o a mi familia”, aseguró Paz, quien enfrentó críticas y pedidos para que explicase la relación del asesor argentino con su administración, en medio de una fuerte crisis económica en el país.

Un juez envió el viernes a Cerimedo a prisión preventiva por 180 días en Santa Cruz por el caso de presunto feminicidio en grado de tentativa contra su expareja Nadia Beller, quien fue atacada a tiros por personas vestidas de repartidores afuera de un hotel en esa región oriental boliviana. La mujer sobrevivió al ataque y culpó a Cerimedo, al tiempo en que denunció presuntos casos de corrupción en los que implicó al estratega y a la familia de Paz.

La Fiscalía boliviana abrió investigaciones adicionales por un posible caso de enriquecimiento ilícito contra el argentino al encontrar más de 40.000 dólares en moneda local y tarjetas de presentación.

Tras defender a su familia, el presidente señaló en su mensaje que “no puede ser que generando escándalos quieran dañar nuestra forma de convivencia y de comportamiento; por eso soy el primero en defender en nuestra democracia la transparencia de los procesos de investigación no sobre escándalos sino sobre pruebas”.

Beller es una abogada que militó en el izquierdista Movimiento al Socialismo (MAS), el partido que gobernó Bolivia durante casi 20 años, aunque posteriormente algunos sectores la relacionaron con la oposición regional en Santa Cruz. Ella ha sido declarada recién testigo protegida después que fue convocada a ampliar sus declaraciones en el caso por supuesto enriquecimiento ilícito contra el estratega argentino.

FUENTE: AP

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