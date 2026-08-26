americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Presidente boliviano intenta distanciarse de asesor argentino implicado en supuesto caso femicidio

LA PAZ, Bolivia (AP) — El presidente boliviano Rodrigo Paz negó el miércoles que un reconocido estratega argentino, implicado presuntamente en un caso de femicidio que generó revuelo en el país andino, tenga algún vínculo laboral con el gobierno o haya actuado en representación de su administración o de su familia.

En un mensaje grabado difundido al país, el gobernante admitió que Fernando Cerimedo, ex asesor del presidente argentino Javier Milei, trabajó en su campaña por la segunda vuelta que ganó y al inicio de su gobierno como “estratega de orden internacional”, pero que su presencia o la constancia en Bolivia “no era la que necesitábamos para poder trabajar y tener un sólido formato de trabajo. Por eso nunca hubo un contrato” o relación directa.

“Jamás tuvo la autorización de representar a este boliviano, a la Presidencia, al gobierno o a mi familia”, aseguró Paz, quien enfrentó críticas y pedidos para que explicase la relación del asesor argentino con su administración, en medio de una fuerte crisis económica en el país.

Un juez envió el viernes a Cerimedo a prisión preventiva por 180 días en Santa Cruz por el caso de presunto feminicidio en grado de tentativa contra su expareja Nadia Beller, quien fue atacada a tiros por personas vestidas de repartidores afuera de un hotel en esa región oriental boliviana. La mujer sobrevivió al ataque y culpó a Cerimedo, al tiempo en que denunció presuntos casos de corrupción en los que implicó al estratega y a la familia de Paz.

La Fiscalía boliviana abrió investigaciones adicionales por un posible caso de enriquecimiento ilícito contra el argentino al encontrar más de 40.000 dólares en moneda local y tarjetas de presentación.

Tras defender a su familia, el presidente señaló en su mensaje que “no puede ser que generando escándalos quieran dañar nuestra forma de convivencia y de comportamiento; por eso soy el primero en defender en nuestra democracia la transparencia de los procesos de investigación no sobre escándalos sino sobre pruebas”.

Beller es una abogada que militó en el izquierdista Movimiento al Socialismo (MAS), el partido que gobernó Bolivia durante casi 20 años, aunque posteriormente algunos sectores la relacionaron con la oposición regional en Santa Cruz. Ella ha sido declarada recién testigo protegida después que fue convocada a ampliar sus declaraciones en el caso por supuesto enriquecimiento ilícito contra el estratega argentino.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
En esta imagen proporcionada por el Servicio Ucraniano de Emergencias se ve fuego en un lugar alcanzado por un bombardeo ruso en Pechenihy, región de Járkiv, Ucrania, el martes 18 de agosto de 2026. (Servicio Ucraniano de Emergencias via AP)

Ucrania lanza una ofensiva de drones contra Moscú; misiles rusos matan a 10 en un pueblo ucraniano

Destacados del día

EEUU mueve miles de militares en Puerto Rico mientras crece la tensión con Cuba: Hay aviones todos los días

EEUU mueve miles de militares en Puerto Rico mientras crece la tensión con Cuba: "Hay aviones todos los días"

Arrestan a dos jovenes cubanos por saquear casa en Coral Gables de pareja que murió en accidente en Kenia

Arrestan a dos jovenes cubanos por saquear casa en Coral Gables de pareja que murió en accidente en Kenia

Un empleado revisa la tarjeta de identificación de un cliente antes de registrar una compra de alcohol en una tienda de comestibles en Arlington Heights, Illinois, el lunes 6 de julio de 2026. (AP Foto/Nam Y. Huh)

Economía de EEUU creció a un ritmo de 1,5% en el 2do trimestre, pese al fuerte gasto del consumidor

Una persona con una bolsa de compras en Filadelfia el 10 de diciembre del 2025. (AP foto/Matt Rourke)

Inflación en EEUU sigue alta en medio de guerra y aranceles de Trump

Aplazan en Miami audiencia clave sobre el I220A que podría impactar a medio millón de cubanos en EEUU

Aplazan en Miami audiencia clave sobre el I220A que podría impactar a medio millón de cubanos en EEUU

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter