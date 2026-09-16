Presidenta de Comisión Europea propone vetar las redes sociales a menores de 13 años

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La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, durante el discurso anual del Estado de la Unión Europea, en el Parlamento europeo en Estrasburgo, Francia, el 16 de septiembre de 2026. (AP Foto/Pascal Bastien) AP

“Soy consciente de que muchos perciben el poder de las grandes tecnológicas como abrumador e imposible de revertir. No estoy de acuerdo”, señaló la jefa del ejecutivo de la UE.

“No tenemos por qué aceptar funciones adictivas. No tenemos por qué aceptar que los niños sean atraídos hacia contenidos cada vez más extremos. No tenemos por qué aceptar que se utilicen fotos de niñas para imágenes sexualizadas generadas por la inteligencia artificial”, agregó.

Von der Leyen indicó que, según su propuesta, se concederían “minicuentas” supervisadas por tutores a los jóvenes de entre 13 a 15 años.

Los 27 países de la UE votarán ahora la propuesta, que podría generar tensiones con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien lleva tiempo criticando las regulaciones tecnológicas del bloque.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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