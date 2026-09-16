Por qué los hutíes de Yemen se han hecho más fuertes tras años de guerra

Ahora, mientras los hutíes respaldados por Irán avanzan hacia una zona marítima estratégica y atacan instalaciones petroleras saudíes, sacudiendo los mercados mundiales, hay poco que pueda hacerse para detenerlos que no se haya intentado ya.

Esto se debe a que los rebeldes operan en un territorio amplio y montañoso donde pueden dispersar a sus combatientes y su infraestructura militar, al tiempo que amenazan importante infraestructura petrolera y rutas comerciales clave. Irán y sus aliados en Líbano e Irak aportan conocimientos especializados, entrenamiento y armas sofisticadas, de acuerdo con Naciones Unidas y otros expertos, y la ideología conservadora de los hutíes hace el resto.

“Son los más comprometidos, los más ideológicamente puros y los más agresivos” de los aliados regionales de Irán, afirmó Michael Knights, quien ha escrito mucho sobre el grupo y ahora es jefe de investigación en Horizon Engage, una consultora estratégica con sede en Nueva York.

“Los iraníes los han formado por la vía rápida. Cosas que al Hezbollah libanés le llevaron 20 años desarrollar, los hutíes las han desarrollado en cinco”, añadió.

Los hutíes cuentan con una amplia gama de misiles balísticos, misiles de crucero y drones —muchos parecidos a los modelos iraníes— que pueden alcanzar a todos los estados del golfo Pérsico, así como a Israel. También han utilizado sofisticados misiles antibuque y drones marítimos para atacar embarcaciones en el mar Rojo, amenazando una ruta comercial crítica.

Irán niega estar armando a los hutíes, lo que violaría un embargo de la ONU. Pero se han incautado armas y piezas iraníes introducidas de contrabando en numerosos envíos con destino a Yemen, y un informe de expertos de Naciones Unidas documentó en 2024 amplios vínculos militares entre los rebeldes, Teherán y otros aliados.

Ese reporte estimó que los hutíes habían reclutado hasta 350.000 combatientes en 2024, frente a los apenas 30.000 de 2015, cuando Arabia Saudí intervino en la guerra civil de Yemen contra el grupo e impuso un bloqueo naval.

Los hutíes pueden usar aviones no tripulados y misiles relativamente baratos para atacar instalaciones petroleras y otra infraestructura justo al otro lado de la frontera en Arabia Saudí, así como petroleros frente a la costa. Y aunque se cree que Irán suministra componentes de vanguardia como sistemas de guiado, pueden fabricar gran parte de su armamento dentro del país.

Arabia Saudí presume de arsenal suministrado por Estados Unidos, que incluye aviones sofisticados y defensas antimisiles avanzadas utilizadas contra Irán en el punto álgido de la guerra la primavera pasada.

Pero, con las reservas de interceptores de alta gama bajo presión, no está claro cuánto tiempo podrá repeler los ataques, no solo de los hutíes, sino también de las milicias respaldadas por Teherán en Irak, a las que se culpa de un ataque que paralizó un oleoducto este-oeste crucial para las exportaciones de petróleo.

Ataques aéreos han tenido efectos limitados

Arabia Saudí entró en guerra contra los hutíes a comienzos de 2015, después de que los rebeldes se apoderaran de gran parte del norte y el centro de Yemen, incluida la capital, Saná, arrebatándosela al gobierno yemení reconocido internacionalmente. Ya entonces, Riad temía el crecimiento de un aliado iraní bien armado en su frontera.

Durante los siete años siguientes, Arabia Saudí llevó a cabo oleadas de ataques aéreos contra los hutíes, que a menudo causaron víctimas civiles. Una coalición formada por fuerzas del gobierno yemení y separatistas del sur tuvo dificultades para hacer retroceder a los hutíes, y las líneas del frente cambiaron poco antes de un alto el fuego en 2022.

Al año siguiente, tras el estallido de la guerra en Gaza, los hutíes comenzaron a atacar el transporte marítimo en el mar Rojo en lo que, según dijeron, era un bloqueo a Israel. Estados Unidos y el Reino Unido lanzaron oleadas de ataques contra los rebeldes a partir de enero de 2024.

Al año siguiente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó una intensa campaña aérea en la que se lanzaron unas 2.000 municiones sobre más de 1.000 objetivos, según declaró entonces a The Associated Press un funcionario militar estadounidense.

Solo el costo de las municiones estadounidenses superó los 750 millones de dólares, mientras que los hutíes destruyeron siete drones MQ-9 Reaper del Pentágono, de más de 30 millones de dólares cada uno. Un avión de combate F/A-18, valorado en más de 60 millones de dólares, se deslizó fuera de un portaaviones.

Tras semanas de ataques, los hutíes aceptaron dejar de atacar barcos estadounidenses. Pero continuaron apuntando a Israel, que respondió con su propia campaña más adelante en 2025: se cobró la vida del primer ministro hutí y de otros altos funcionarios y golpeó repetidamente un puerto clave.

Los hutíes se mantuvieron en gran medida al margen durante los primeros meses de la guerra con Irán, pero en julio reanudaron los ataques contra Arabia Saudí y declararon un bloqueo al transporte marítimo desde el reino.

Cualquier derrota duradera requeriría tropas terrestres

Como han demostrado los conflictos recientes, el poderío aéreo rara vez es eficaz sin tropas terrestres que puedan avanzar y tomar territorio después de los ataques.

En el caso de Yemen, las fuerzas terrestres contrarias a los hutíes están profundamente divididas y se enfrentaron entre sí por última vez en enero. Incluyen combatientes leales al gobierno respaldado por Arabia Saudí y separatistas del sur apoyados por Emiratos Árabes Unidos, un rival ocasional de los saudíes que se retiró de Yemen en 2019.

“La mitad de la historia es el apoyo iraní, y esto es extremadamente importante... pero hay otra mitad de la historia, que es la debilidad de sus adversarios”, indicó Thomas Juneau, profesor de asuntos internacionales en la Universidad de Ottawa especializado en Irán y Yemen.

“El gobierno (de Yemen) reconocido internacionalmente está fragmentado, es débil, está desunido, es corrupto, y los hutíes han podido explotar eso de manera sistemática”, añadió.

En las últimas semanas, las fuerzas contrarias a los hutíes han retrocedido de una posición tras otra a medida que los rebeldes han avanzado hacia Bab el-Mandeb, un estrecho angosto entre el mar Rojo y el golfo de Adén.

Los saudíes parecen reacios a entrar en otra guerra a gran escala con los hutíes. Una campaña terrestre implicaría combates prolongados y muchas bajas. Estados Unidos, aún concentrado en Irán, también parece dispuesto a mantenerse al margen. El pacto saudí de defensa mutua con Turquía y Pakistán, firmado el mes pasado, aún no se ha activado.

Las opciones diplomáticas también son limitadas. Los hutíes exigen que Arabia Saudí levante su bloqueo, lo que sería una admisión de derrota en la prolongada guerra y allanaría el camino para una ayuda iraní aún más amplia a los rebeldes.

“Mientras no se resuelvan las tensiones entre Estados Unidos e Irán, no habrá avances significativos entre Arabia Saudí e Irán", manifestó Juneau. "Los hutíes se muestran muy intransigentes en este momento, y no están en absoluto dispuestos a hacer ningún tipo de concesiones”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP