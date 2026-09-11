Polonia advierte sobre escalada de provocaciones rusas en fronteras de Ucrania con Europa

ARCHIVO - El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, llega a la cumbre de la UE en Bruselas, el jueves 18 de junio de 2026. (Foto AP/Omar Havana, archivo) AP

Tusk indicó que dos personas murieron cuando drones rusos atacaron el paso fronterizo de Starokozache, entre Ucrania y Moldavia, la noche del martes, y que una “amenaza directa” contra un paso fronterizo polaco-ucraniano la noche del miércoles sólo se evitó gracias a la cooperación entre Varsovia y Kiev.

No dio más detalles del incidente ni presentó pruebas de la implicación rusa.

Tusk señaló que recibió un informe el jueves del director de la CIA, Jim Ratcliffe, quien estuvo recientemente en Moscú, sobre los riesgos que plantea Rusia en la región en los próximos meses.

“Rusia ya decidió emprender ataques provocadores contra cruces fronterizos, por ejemplo en Moldavia”, declaró Tusk al hablar el jueves en Bratislava, Eslovaquia, durante una reunión de mandatarios de Europa central e Irlanda. “Esperamos acciones similares respecto de los cruces fronterizos con Ucrania en otros países también, incluida Polonia”.

Tusk añadió que recibió información de Ratcliffe que indica que Polonia y Europa deberían estar preparadas para “diversos escenarios” en el frente ruso-ucraniano y en los países del flanco oriental de la Unión Europea.

Moldavia enfrenta una serie de incidentes fronterizos

En las últimas semanas, Moldavia, una exrepública soviética y candidata a la adhesión a la Unión Europea desde 2022, se ha visto afectada por múltiples incidentes cerca de sus pasos fronterizos del sur con Ucrania.

Una explosión ocurrida el 20 de agosto en un estacionamiento en territorio ucraniano, a unos 150 metros (490 pies) del cruce fronterizo meridional moldavo de Giurgiulesti, provocó un incendio de vegetación que se extendió unos 100 metros cuadrados (1.076 pies cuadrados) hacia territorio moldavo. Ese mismo día, la policía fronteriza detectó un cráter en territorio moldavo a aproximadamente 1 kilómetro (0,62 millas) de la frontera, donde encontró restos de un tipo de dron utilizado por Rusia en Ucrania.

Un día después, la frontera moldava de Mirnoe se cerró temporalmente tras ataques rusos cercanos en Ucrania. El 25 de agosto, Moldavia también suspendió la actividad en su cruce fronterizo de Vulcanesti después que un dron Shahed, de fabricación iraní, impactara en el lado ucraniano. La policía fronteriza de Moldavia instó a la población “que escuche ruidos de drones o explosiones” a mantener la calma y buscar refugio.

Tras el incidente fronterizo de la noche del martes en el cruce de Starokozache, la presidenta prooccidental de Moldavia, Maia Sandu, condenó a Rusia y afirmó que la “guerra brutal” de Moscú “está llegando a nuestra frontera”.

“Negar el peligro al tiempo que drones y misiles rusos siembran la muerte y ponen a Moldavia en peligro, y criticar los esfuerzos de su país por fortalecer su sistema de defensa, es elegir la traición por encima de la seguridad de su propio pueblo”, escribió Sandu en una publicación en Facebook.

La semana pasada, el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy afirmó que un cruce fronterizo con Rumania, país miembro de la OTAN, en el este del país a lo largo del río Danubio, fue “dañado deliberadamente... así como la infraestructura de exportación”. Moscú ha atacado repetidamente los puertos fluviales de Ucrania durante toda la guerra.

Rumania también ha informado de un aumento de casi el triple en las incursiones de drones en lo que va de este año en comparación con todo 2025, y de más del doble en el número de drones y restos de drones hallados en su territorio.

La CIA informa a Polonia sobre próximas amenazas rusas a Europa

Tusk lleva semanas advirtiendo que Rusia podría llevar a cabo una provocación militar limitada o una provocación híbrida más significativa contra Polonia o contra los tres países bálticos —Estonia, Letonia y Lituania— en un futuro cercano.

“En las últimas horas, recibí un informe bastante detallado directamente del director de la CIA sobre posibles incidentes en los próximos meses, y esto es exactamente lo que he venido diciendo y advirtiendo desde hace muchos meses”, declaró Tusk en Bratislava.

A finales de agosto, Ratcliffe visitó Moscú y mantuvo conversaciones con sus homólogos de inteligencia rusos, y políticos polacos especularon que uno de los temas podría haber sido la posible amenaza rusa a la OTAN.

El martes, Tomasz Siemoniak, el ministro polaco encargado de supervisar los servicios de inteligencia, se reunió con Ratcliffe en la sede de la CIA en Virginia para hablar sobre la seguridad de Polonia y la cooperación con los estadounidenses.

Una delegación estadounidense que incluye a William Cappelletti Jr., del Departamento de Defensa, y a Thomas DiNanno, del Departamento de Estado, visita Polonia el jueves y el viernes de esta semana para evaluar varias ubicaciones potenciales para una base militar permanente de Estados Unidos allí.

Polonia lleva años buscando albergar una base permanente de Estados Unidos como una sólida garantía de su seguridad ante el aumento de la amenaza rusa.

El elevado gasto en defensa de Polonia y sus importantes compras de armas estadounidenses han persuadido al gobierno de Donald Trump a considerar la instalación de una base permanente en Polonia, incluso en un momento en que reorganiza y reduce su presencia militar total en Europa.

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McGrath reportó desde Leamington Spa, Inglaterra.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP