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Policía mató a estudiante que trató de entrar en la casa equivocada, dice su padre

Un hombre de 22 años que fue abatido por la policía en Pensilvania cuando los agentes respondían a un posible robo era un estudiante universitario de buen corazón que, por error, fue a la casa equivocada después de celebrar el cumpleaños de un amigo, manifestó su padre el miércoles.

La policía del municipio de Upper Pottsgrove, al noroeste de Filadelfia, respondió alrededor de las 12:30 de la madrugada del domingo a una llamada al 911 sobre un posible intento de allanamiento, según la fiscalía de distrito del condado de Montgomery. La oficina indicó en un comunicado que la policía encontró a Glenwood Pysher IV en la parte trasera de la vivienda y finalmente le disparó y lo mató.

El padre de Pysher, Glen Pysher, contó que su hijo y sus amigos habían recorrido varios bares horas antes y se estaban separando para pasar la noche en dos casas cuando su hijo dio un giro equivocado en el bosque. Con base en lo que le han dicho los amigos de su hijo, Pysher cree que el joven intentó entrar por error en lo que pensaba que era la casa de su amigo. No llevaba armas, solo un teléfono y una mochila con ropa y unas cuantas cervezas, señaló.

“Intentó abrir la perilla de la puerta y obviamente asustó al dueño de la casa”, relató. “Por lo que entendemos, gritó: ‘¡Hey! ¡Abre la puerta!’, porque pensó que estaba en la casa de su amigo”.

Luego, Pysher se sentó en el porche trasero y se comunicó con sus amigos, quienes se dieron cuenta de que estaba en el lugar equivocado y se prepararon para ir a buscarlo. Pero minutos después, vieron vehículos policiales y de emergencia y supusieron que su amigo sería arrestado por ebriedad en la vía pública. En cambio, le habían disparado.

“A las 12:32 de la mañana mi hijo estaba en una llamada de FaceTime con sus amigos que venían a recogerlo”, dijo. “Nos dijeron que a mi hijo le dispararon a las 12:35 de la tarde Entonces, ¿qué tipo de encuentro pudo haberse producido? ¿Qué tipo de comunicación pudo haberle dado ese agente?”

El jefe de policía del municipio de Upper Pottsgrove, Al Werner, se negó a divulgar cualquier información, incluidos los nombres de los agentes involucrados en el tiroteo, hasta que concluya la investigación. La Oficina de Detectives del condado de Montgomery ya investiga el incidente, informó la fiscalía de distrito.

Pysher estaba a punto de comenzar su último año en la Universidad St. Elizabeth, en Nueva Jersey, donde planeaba jugar béisbol. Su meta era convertirse en profesor de historia de secundaria y entrenador después de graduarse.

Su padre lo describió como un chico cariñoso que podía ser un “cabeza hueca”, pero disfrutaba ayudar a los demás. Desde el tiroteo, excompañeros de equipo, entrenadores y otras personas le han enviado mensajes de texto a su padre para compartir recuerdos desgarradores.

“Un joven en particular me envió un mensaje y me dijo: ‘Estaba pasando por muchas cosas realmente difíciles en mi vida. Iba por el camino equivocado. Y tu hijo fue quien me ayudó a encarrilar mi vida’”, contó el padre. “Se le extrañará profundamente en su comunidad”.

Pysher dijo que la policía casi no le ha dado información a la familia. El miércoles, llamó para preguntar si podía recoger el par de zapatos negros favorito de su hijo para enterrarlo con ellos y le dijeron que eso podía arreglarse.

“Luego me devolvieron la llamada diciendo que tienen que pensarlo”, comentó. “No saben si pueden dármelos”.

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Ramer informó desde Concord, Nueva Hampshire, y Brumback informó desde Atlanta.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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