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Policía investiga denuncias de mala conducta de un jugador en academia juvenil de Austin FC

AUSTIN, Texas (AP) — Las autoridades policiales manifestaron que están investigando el lunes denuncias de mala conducta por parte de jugadores en la academia juvenil de desarrollo de Austin FC, lo que derivó en la expulsión de jugadores y la suspensión de las actividades del equipo para el grupo de edad afectado.

En un comunicado emitido el viernes, Austin FC Academy indicó que se enteró en diciembre de 2025 de denuncias de mala conducta “entre jóvenes” dentro de un grupo de jugadores e informó de inmediato a la policía de Austin, a la MLS y al Centro de Estados Unidos para SafeSport.

Ni la academia ni la policía proporcionaron detalles sobre la presunta mala conducta.

“Podemos confirmar que hay una investigación activa relacionada con esto. Sin embargo, la investigación involucra a menores y sigue en curso, por lo que en este momento no estamos compartiendo más información”, confirmó la policía.

La investigación policial fue reportada por primera vez por The Guardian.

El comunicado de la academia indicó que actuó tras escuchar quejas de familias, pero no precisó qué grupo de edad de jugadores estuvo involucrado. La academia cuenta con equipos juveniles desde sub-13 hasta sub-19 que compiten en MLS Next, y ofrece escolarización a los jugadores.

La academia informó que los jugadores involucrados fueron suspendidos y expulsados, y que se suspendieron las actividades para el grupo de edad afectado dentro de la academia.

“Austin FC Academy prioriza la salud y la seguridad de nuestros jugadores juveniles por encima de todo”, expresó la academia. “Seguimos cooperando plenamente con las autoridades policiales durante su investigación en curso. A lo largo de este proceso, Austin FC Academy y la MLS tomaron medidas decisivas guiadas por nuestro compromiso inquebrantable con la salud, la seguridad y el bienestar de nuestros jugadores juveniles, y continuarán haciéndolo”.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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