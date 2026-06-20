Policía investiga ataques, al parecer contra musulmanes, que dejaron 5 heridos en Edimburgo

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Police Scotland indicó que un hombre de 36 años fue arrestado a última hora del viernes después que los agentes recibieran múltiples reportes de ataques en el oeste y el norte de la ciudad.

La fuerza señaló que cinco hombres —dos de 22 años y otros de 24, 27 y 39— sufrieron diversas lesiones y tres necesitaron tratamiento hospitalario. Ninguna de las lesiones se considera potencialmente mortal.

La organización benéfica Muslim Engagement and Development afirmó que varios de los heridos son musulmanes. La Asociación Escocesa de Mezquitas detalló que dos de los hombres heridos fueron atacados tras asistir a las oraciones en su mezquita local.

Un video publicado en redes sociales parecía mostrar a un hombre sin camiseta que portaba un arma larga deambulando por una calle y golpeando la puerta de un restaurante en la capital escocesa. Otro video parecía mostrar al mismo hombre en el suelo gritando sobre “proteger el país” al ser sometido por un policía.

El Consejo Musulmán del Reino Unido señaló en un comunicado que la comunidad musulmana está “con razón nerviosa y preocupada”. Indicó que la violencia fue “una consecuencia directa de la retórica política que demoniza a comunidades enteras”.

La subdirectora jefe de policía de Police Scotland, Catriona Paton, manifestó que se trató de un incidente “impactante”. Añadió que los agentes “están recibiendo apoyo de la Policía Antiterrorista”.

“Quiero enviar un mensaje claro de apoyo a todas nuestras comunidades: no hay lugar para el racismo ni para el odio basado en la fe en una Escocia que está en su mejor momento cuando permanecemos unidos”, afirmó Paton. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP