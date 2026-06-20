Policía británica investiga choque de trenes que dejó un muerto y 9 heridos de gravedad

Personal de emergencia acude al lugar donde se registró el choque de dos trenes que viajaban hacia el sur, con destino a la estación de St. Pancras en Londres, a las afueras de la ciudad de Bedford, Inglaterra, el sábado 20 de junio de 2026. (Chris Radburn/PA vía AP) AP

La jefa de la Policía de Transporte Británica, Lucy D'Orsi, señaló que más de 80 personas fueron atendidas en hospitales tras el choque a última hora de la tarde del viernes, y que 28 seguían hospitalizadas un día después.

El Palacio de Buckingham indicó que el rey Carlos III “está profundamente entristecido” por el choque. Añadió que “sus pensamientos y condolencias están con la familia del fallecido y con todos los heridos o afectados por un incidente tan trágico”.

La policía e investigadores de incidentes trabajan para entender por qué un tren de cercanías con destino a la estación St. Pancras de Londres se estrelló contra la parte trasera de otro tren que se dirigía al mismo destino el viernes por la tarde.

Fotos y videos publicados en redes sociales mostraban a decenas de personas, algunas con vendajes pero también muchas que parecían ilesas, de pie y sentadas entre vehículos de emergencia estacionados en una carretera paralela a las vías del tren.

Peter Knapp, uno de los pasajeros, describió que el impacto lo lanzó hacia adelante y que luego vio a otros viajeros con huesos rotos y heridas sangrantes.

“La gente lloraba, gritaba. La gente estaba muy asustada y confundida. Me levanté y vi a muchas personas que no podían hablar, tenían las piernas fracturadas”, relató Knapp.

Otro pasajero, Brett Byatt, declaró a la BBC que sólo “tres o cuatro de nosotros salimos ilesos en un vagón lleno".

“Todos los demás tenían o una herida grave que sangraba profusamente, o una situación en la que no podían ponerse de pie, o no podían mover el cuello, o vi a una mujer con una pierna fracturada”, agregó Byatt.

En los últimos años, los ferrocarriles del Reino Unido han tenido uno de los mejores historiales de seguridad del mundo. Un pasajero murió en una colisión entre dos trenes en Gales en octubre de 2024. Ese fue el primer incidente mortal en más de un cuarto de siglo en el Reino Unido que involucró a varios trenes.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP