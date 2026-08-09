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Pete Alonso logra su primer juego de 2 jonrones con Orioles en triunfo 10-5 ante Rangers

ARLINGTON, Texas (AP) — Pete Alonso tuvo su primer juego de dos jonrones con los Orioles e impulsó cuatro carreras, mientras Baltimore salió de un bache ofensivo y venció el domingo por 10-5 a los Rangers de Texas.

Pete Alonso, de los Orioles de Baltimore, hace un gesto mientras recorre las bases tras conectar un cuadrangular de dos carreras durante la cuarta entrada de un partido de béisbol contra los Rangers de Texas, el domingo 9 de agosto de 2026, en Arlington, Texas. (Foto AP/LM Otero)
Pete Alonso, de los Orioles de Baltimore, hace un gesto mientras recorre las bases tras conectar un cuadrangular de dos carreras durante la cuarta entrada de un partido de béisbol contra los Rangers de Texas, el domingo 9 de agosto de 2026, en Arlington, Texas. (Foto AP/LM Otero) AP

El texano Colton Cowser y Tyler O’Neill también conectaron jonrones por los Orioles (57-61), que habían perdido 2-1 cada uno de los dos primeros juegos de la serie y habían anotado apenas tres carreras durante una racha de tres derrotas. Baltimore está a dos juegos en la carrera por el comodín de la Liga Americana.

El dominicano Yaramil Hiraldo (1-0), de Baltimore, lanzó dos entradas de relevo sin permitir carreras para conseguir su primera victoria en las Grandes Ligas.

Los Rangers (59-59), que ocupaban el último comodín de la Liga Americana y eran segundos en el Oeste, vieron cortada una racha de cuatro triunfos.

Alonso disparó un batazo de dos carreras que pegó alto en el poste de foul del jardín izquierdo en la segunda entrada ante Kumar Rocker (4-9). Conectó otro jonrón de dos carreras hacia el jardín izquierdo-central en la cuarta entrada frente a Jordan Montgomery.

Rocker permitió seis carreras en poco más de tres entradas, luego de haber admitido cinco en total en sus tres aperturas anteriores.

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