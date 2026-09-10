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Pesquisas de la fiscalía mexicana apuntan a que diputado federal de Veracruz se quitó la vida

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La fiscalía federal de México indicó el jueves que todos los indicios sobre la muerte de Zenyazen Escobar García, el diputado federal del partido oficialista Morena cuyo cadáver fue localizado el viernes dentro de un vehículo en una carretera del estado oriental de Veracruz, apuntan a que el congresista presuntamente se quitó la vida.

“De un análisis individual, integral y sistemático de los indicios, dictámenes, exámenes y testimonios con los que se cuenta, las principales líneas de investigación avanzan, coinciden y apuntan en el sentido de haberse tratado de una muerte por suicidio”, expresó la fiscalía en un comunicado.

No obstante, el departamento agregó que las investigaciones continuarán “sin descartar eventualmente la posibilidad de otros móviles o ejes, para alcanzar el esclarecimiento pleno de los hechos”.

Escobar García, de 42 años, era originario de la localidad veracruzana de Río Blanco y fue secretario de Educación durante la administración del exgobernador oficialista Cuitláhuac García Jiménez. Tras dejar ese cargo compitió en las elecciones generales de 2024 y fue electo diputado federal por Morena.

En México los políticos locales frecuentemente son víctimas de violencia política y del crimen organizado. En noviembre de 2025 el país fue sacudido por el asesinato a tiros del popular político Carlos Manzo, alcalde del municipio de Uruapan, en el estado occidental de Michoacán.

Veracruz es un estado limítrofe con el golfo de México que tiene elevados niveles de violencia. La muerte de Escobar García ocurrió mes y medio después del homicidio del alcalde del municipio central de Temoac, Valentín Lavín Romero, quien fue asesinado a tiros en su oficina.

Según informaron en un primer momento las autoridades estatales, el cuerpo de Escobar García presentaba al menos un disparo en la cabeza y estaba en un vehículo sin impactos de bala, en el cual se encontró un arma de fuego.

FUENTE: AP

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