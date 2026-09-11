Pese a jugar con suplentes, Boca Juniors logra victoria clara, 3-1 ante Central Córdoba

El paraguayo Ángel Romero marcó a los 4 minutos y a los 55. Y el ecuatoriano Enner Valencia anotó el segundo gol xeneize a los 10. Martín Cuitiño descontó para los blanquinegros.

Con este triunfo, Boca suma 14 puntos y se ubica en el quinto puesto en la tabla de posiciones del Grupo A.

El técnico boquense Rodolfo Arruabarrena, decidió preservar a los titulares habituales. Boca jugará la revancha de los cuartos de final de la Copa Sudamericana ante Sao Paulo el martes próximo. En la ida en Buenos Aires, el club argentino ganó por 1-0.

En la primera incursión xeneize en el área visitante llegó la apertura del marcador. Lautaro Blanco centró raso desde la izquierda y Romero definió de primera.

Poco después, Dylan Gorosito desbordó por la derecha y pasó a Valencia que tocó a la red. Fue el primer tanto del máximo goleador de la selección de Ecuador con la camiseta azul y oro.

“Cada vez que van pasando los partidos me voy sintiendo mucho mejor. Adaptándome a lo que es Boca, a lo que es el entrenador”, afirmó Enner Valencia en la transmisión televisiva después del partido. “Sabíamos que era importante hoy ganar. Lo hicimos bien”.

En el segundo tiempo, Romero anotó su segunda diana con un gran remate lejano que se metió cerca del ángulo superior izquierdo del arco de los ferroviarios.

Central Córdoba descontó con el tanto de Cuitiño al definir cruzado de primera.

“Me sentí muy bien hoy con los compañeros. Hoy pude entrar como titular y pude ayudar al equipo”, comentó Romero. “Hoy fue un partido importante para los que no veníamos jugando, para ganar confianza”.

Sobre el cotejo próximo ante Sao Paulo, el paraguayo comentó: “Se viene un partido complicado donde queremos llevarnos la clasificación. En un lugar difícil, un equipo brasilero, pero tenemos toda la capacidad para poder clasificar”.

En tanto, Newell’s Old Boys y Vélez Sarsfield empataron 1-1. Ronaldo Martínez marcó el gol de Vélez a los 26. Igualó Alan Soñora para los rojinegros a los 92.

Con este punto, los velezanos son los líderes del Grupo A con 17 puntos.

Defensa y Justicia derrotó por 2-0 a Gimnasia (Mendoza). Leandro Fernández (10’) y David Barbona (56’) fueron los autores de los tantos.

Defensa está segundo en la zona A con 17 unidades.

River Plate visitará a Atlético Tucumán el domingo próximo. También se disputará el Independiente-San Lorenzo, un clásico del fútbol de Buenos Aires.

Próximos partidos: Independiente Rivadavia-Aldosivi, Estudiantes (La Plata)-Platense, Talleres-Unión (sábado), Tigre-Rosario Central, Sarmiento-Belgrano, Argentinos Juniors-Gimnasia (La Plata), Huracán-Racing (domingo); Banfield-Barracas Central, Deportivo Riestra-Lanús, Instituto-Estudiantes (Río Cuarto) (lunes).

Posiciones: Grupo A: Vélez, Defensa 17 puntos; Gimnasia (M), Instituto 16; Boca 14; Unión, Newell’s, Independiente 13; Lanús, San Lorenzo 10; Riestra, Platense 9; Estudiantes, Central Córdoba 7; Talleres 5.

Grupo B: Argentinos 17 puntos; Sarmiento, Gimnasia (LP) 15; Atl. Tucumán 13; Belgrano, Tigre, Rosario Central 12; Ind. Rivadavia, Barracas 11; River, Huracán 10; Banfield 7; Estudiantes (RC) 6; Aldosivi, Racing 5.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP