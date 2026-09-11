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Peruana Keiko Fujimori dice que no entrará en disputa de EEUU y China, hace guiño a Beijing

LIMA (AP) — La presidenta peruana Keiko Fujimori indicó el viernes que Perú no entrará en la disputa entre Estados Unidos y China un día después de la visita del secretario de Estado Marco Rubio, quien finalizó en Lima una gira por Sudamérica que incluyó a Colombia y Ecuador mientras el gobierno del presidente Donald Trump busca ampliar su influencia en el Hemisferio Occidental.

“Lo primero que le diría a China es que yo no me voy a meter entre la pelea de ambos países”, dijo Fujimori a la radio RPP tras una pregunta sobre cómo respondería a un comunicado, emitido la víspera de la visita de Rubio, por parte de la embajada de China en Perú donde se indicó que el “Hemisferio Occidental no es el patio trasero de nadie” y que "los países de América Latina tienen el derecho soberano de elegir libremente a sus socios".

Fujimori añadió que tiene planes para viajar en noviembre a la ciudad de Shenzhen en China donde se realizará la reunión de líderes económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). Indicó que en esa visita buscará una reunión bilateral con el presidente chino Xi Jinping.

La presidenta peruana indicó que Perú mantendrá y fortalecerá sus “relaciones comerciales con China” y con muchos países a los que exporta minerales, frutas, palta y harina de pescado. “Para nosotros es fundamental fortalecer los lazos comerciales con todos estos países en el Asia, Europa y en el Pacífico”, añadió.

Fujimori —quien escogió como canciller a Carlos Espá, un abogado que trabajó 15 años en la embajada de Estados Unidos en Lima — precisó que con ese país tendrá una alianza estratégica sobre todo para recibir apoyo en la lucha contra la criminalidad organizada. “Eso se ha sellado ayer con la entrada en el Escudo de las Américas”, dijo. Añadió que la visita de Rubio “le da a estas relaciones una importancia que vemos en el gobierno del presidente Donald Trump que hoy esta mirando a la región y mira al Perú con muy buenos ojos”.

La cámara de senadores convocó para la próxima semana al canciller peruano para que informe los detalles de la incorporación de Perú al Escudo de las Américas. La senadora opositora Ruth Luque, del partido Ahora Nación, indicó a la prensa que se necesita saber “a qué se ha incorporado exactamente Perú, cuál es el instrumento jurídico que sustenta esta incorporación y qué compromisos" asume el país.

FUENTE: AP

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