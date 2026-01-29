americateve

Perú nombra al brasileño Mano Menezes como técnico de la selección

LIMA (AP) — Mano Menezes, quien dirigió a la selección de Brasil hace 14 años con más pena que gloria, se convirtió el jueves en el nuevo entrenador de la selección de Perú que quedó penúltima en las eliminatorias para el Mundial 2026.

Menezes, quien fue presentado en una conferencia de prensa en Lima, venía de conducir al Gremio de Porto Alegre. Fue una etapa de casi ocho meses en la que el club gaucho terminó noveno en el Campeonato Brasileño, lo que le permitió conseguir una plaza para la Copa Sudamericana 2026.

“Sabemos que los últimos años no han sido tan brillantes en resultados, pero estamos aquí porque podemos hacer algo para retomar ese camino para que Perú vuelva a ser protagonista”, dijo Menezes hablando en portugués. Prometió que “en breve” hablará en español para entenderse mejor con la prensa.

El técnico de 63 años, llamado Luis Antonio Venker de Menezes, dirigió a Brasil entre 2010 y 2012.

No fue un ciclo de buenos resultados. La Verdeamarela sucumbió por penales ante Paraguay en los cuartos de final de la Copa América de 2011. Fue destituido tras la derrota de la selección Sub23 ante México en la finl de los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

Menezes también ha comandado a otros importantes clubes brasileños, incluido Fluminense, Corinthians, Flamengo, Cruzeiro y Palmeiras.

Fuera de Brasil ha entrenado al Shandong Luneng de China y Al Nassr de Arabia Saudí

Los expertos coinciden en que Perú no ha tenido un recambio de jugadores tras clasificarse al Mundial de Rusia 2018, después de 36 años de ausencia, de la mano del argentino Ricardo Gareca. Tras ser eliminada en la primera ronda, el selecciondo logró el segundo lugar en la Copa América 2019.

Tras la salida de Gareca —quien entrenó a Perú por ocho años— la Blanquirroja estuvo dirigida por el peruano Juan Reynoso, el uruguayo Jorge Fossati, el argentino-peruano Óscar Ibáñez y el peruano Manuel Barreto.

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

