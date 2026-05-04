Perú extradita a Argentina a peruano buscado por triple feminicidio ligado al narcotráfico

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Las autoridades peruanas entregaron a Tony Valverde —de 20 años y quien vivió durante varios años en Buenos Aires— para que responda ante la justicia argentina por presunto homicidio agravado, cometido con la complicidad de dos o más personas con “ensañamiento, alevosía y violencia de género”.

Durante la madrugada Valverde fue sacado de una cárcel de Lima y enviado al aeropuerto de la capital peruana para partir hacia Buenos Aires.

La policía peruana capturó en octubre a Valverde, apodado “Pequeño J”, y a su cómplice argentino Matías Ozorio, de 28 años, en dos puntos diferentes de Lima. Ozorio fue expulsado poco después a Buenos Aires debido a que su ingreso a Perú había sido irregular. Valverde quedó preso en una cárcel del sur de Lima.

Valverde es señalado como el líder de una banda de narcotraficantes que operaba desde una barriada de Buenos Aires y que, según la hipótesis de la justicia argentina, habría dado la orden de ejecutar en septiembre a Morena Verdi y Brenda Del Castillo, ambas de 20 años, y a Lara Gutiérrez, de 15.

El triple asesinato causó protestas en Argentina. Las jóvenes fueron encontradas sepultadas en el jardín de una casa de Florencio Varela, situada 26 kilómetros al sur de Buenos Aires. De acuerdo con las autopsias, las tres sufrieron diversas torturas antes de ser asesinadas en lo que habría sido una emboscada.

Según las autoridades argentinas, los asesinatos habrían sido una venganza perpetrada por una banda de narcotraficantes integrada por argentinos y peruanos debido al presunto robo de cocaína.

Valverde nació en la región peruana de La Libertad, una zona de Perú plagada por la delincuencia organizada. FUENTE: AP