Panthers firman al QB Kyle Trask con Haynes King, héroe del Salón de la Fama, fuera por lesión

El quarterback de los Panthers de Carolina, Haynes King (16), se lanza a la zona de anotación junto al safety de los Cardinals de Arizona, Isaiah Oliver, a la izquierda, para ganar el partido en la última jugada de la segunda mitad del partido de pretemporada de la NFL del Salón de la Fama del Fútbol Americano en Canton, Ohio, el jueves 6 de agosto de 2026. (Foto AP/David Richard) AP

Trask conoce al coordinador ofensivo de los Panthers, Brad Idzik, ya que pasó las últimas tres temporadas con los Buccaneers de Tampa Bay. Tiene experiencia limitada en partidos, con apenas 11 intentos de pase en su carrera.

King, un novato no seleccionado en el draft procedente de Georgia Tech, entró corriendo desde la yarda 5 en la última jugada para darle a los Panthers una dramática victoria 33-30 sobre los Cardinals de Arizona la noche del jueves en Canton, Ohio, para dar inicio a la pretemporada de la NFL. Jugador del Año de la Atlantic Coast Conference la temporada pasada, King completó 21 de 34 para 180 yardas y dos touchdowns. Corrió para 39 yardas y la anotación de la victoria.