Panamá busca posicionar su imagen internacionalmente proyectándose como país de conexión, servicios

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Vista aérea del horizonte de la Ciudad de Panamá, domingo 9 de agosto de 2026, en la Ciudad de Panamá. (Foto AP/Matias Delacroix) AP

Esa apuesta se articula ahora bajo la nueva “Marca País” y con el lema “Anfitrión del Mundo”, que integra bajo una misma visión cinco aspectos: inversión, exportaciones, turismo, logística y sostenibilidad. El miércoles fue presentada en un acto por el gobierno panameño.

El vicecanciller Carlos Arturo Hoyos reconoció que Panamá ha enfrentado retos en materia de reputación, aunque considera que la percepción internacional ha evolucionado.

“Es innegable que nosotros hemos tenido retos reputacionales importantes”, señaló, en alusión a las listas grises en materia financiera y al impacto en la imagen del país de servicios tras el escándalo de los Papeles de Panamá. Sin embargo, aseguró el vicecanciller que en sus misiones oficiales ha encontrado que “la visión y la opinión que yo encuentro de Panamá afuera es excepcional”.

Hoyos agregó a The Associated Press que mejorar la reputación del país ha sido uno de los objetivos del actual gobierno y que se han logrado avances.

La ministra de Turismo, Gloria De León, planteó que contar con una identidad común permitirá al país controlar mejor la narrativa con la que se presenta internacionalmente. “Cuando un país no define quién es, otros lo definen por él”, sostuvo a la AP durante el lanzamiento de la iniciativa en en centro de conveciones en Ciudad de Panamá.

En materia turística, De León señaló que el objetivo es que esa identidad se mantenga de forma consistente para fortalecer el reconocimiento de Panamá frente a otros destinos. A su juicio, una de las diferencias que ha observado frente a países vecinos es precisamente la “continuidad en su comunicación”.

La expectativa, explicó, es que esa permanencia contribuya a posicionar al país para “atraer más turistas, más visitantes y más inversiones”. Los promotores dijeron que la Marca País se construye sobre cuatro atributos: generosidad, conexión, diversidad y confianza, y parte de la idea de Panamá como punto de encuentro de personas, culturas y negocios. El presidente José Raúl Mulino destacó el desafío de sostener esa estrategia: “Ahora tenemos la responsabilidad de darle a esta marca el tiempo, la consistencia y la continuidad que necesita para crecer, posicionarse y que se reconozca en el mundo”. FUENTE: AP

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