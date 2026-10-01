Pakistán presenta a hombre que India identificó erróneamente como miliciano muerto en Cachemira

El portavoz del ejército, el teniente general Ahmad Sharif, desestimó la versión india por considerarla inventada durante una conferencia de prensa televisada. El hombre, a quien Sharif identificó como Mohammad Asif, afirmó que era un exsoldado paquistaní que se jubiló en 2023.

Las autoridades indias no han ofrecido comentarios hasta el momento.

La aparición se produjo un día después que el Ministerio del Interior de India informara que las fuerzas de seguridad habían matado a un alto comandante de Lashkar-e-Taiba identificado como Musa, también conocido como Asif Fauji, en una operación basada en inteligencia en la Cachemira controlada por India.

El Ministerio del Interior de India describió la muerte del miércoles como un golpe importante contra el grupo miliciano y sostuvo que era el último miembro superviviente de un grupo de cuatro comandantes responsable de varios ataques importantes en la región desde 2022.

En la conferencia de prensa, Asif contó que amigos se comunicaron con él luego de ver informes de medios indios sobre su muerte.

“Ante sus preocupaciones, respondí que estaba aquí, vivo y sano”, manifestó.

Asif explicó que decidió presentarse para aclarar su identidad y dijo estar sorprendido de que medios indios hubieran mostrado lo que describió como su documento nacional de identidad al momento de informar sobre su muerte.

Sharif acusó a India de inventar acusaciones y montar operaciones para culpar a Pakistán de la violencia miliciana, pero no aportó pruebas que respaldaran esas acusaciones.

“Es algo muy vergonzoso y embarazoso. Ninguna nación que se respete hace esto”, declaró.

Consultado sobre si las acusaciones podrían desencadenar otro conflicto armado entre los vecinos con armas nucleares, Sharif afirmó que el ejército de Pakistán estaba preparado y advirtió de una represalia “muy dura”.

“Si quieren hacer algo, bienvenidos”, dijo. “Pero que quede claro que esta vez no los dejaremos ir tan fácilmente. Esta vez el costo que Pakistán les impondrá por su desatino estratégico será muy, muy severo”, advirtió Sharif.

Pakistán e India tienen un historial de relaciones tensas y han librado tres guerras desde la independencia en 1947, dos de ellas por Cachemira. La disputada región del Himalaya está dividida entre ambos países, que los dos la reclaman en su totalidad.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP