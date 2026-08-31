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Padres: Luis Rengifo se someterá a cirugía por desgarro total de ligamento y se pierde la temporada

CINCINNATI (AP) — El segunda base de los Padres de San Diego, Luis Rengifo, se someterá a una cirugía que pondrá fin a su temporada por un desgarro del ligamento cruzado anterior (ACL por sus siglas en inglés) en la rodilla derecha.

Los Padres anunciaron el lunes que los estudios de imagen mostraron un desgarro completo del ACL. Inicialmente, la lesión había sido diagnosticada como un esguince de rodilla.

El venezolano Rengifo se lesionó en la séptima entrada de una derrota 7-6 ante Tampa Bay el sábado, cuando lanzó cruzando el cuerpo hacia el plato y cayó sobre la tierra del infield. Rengifo necesitó ayuda para ponerse de pie antes de ser retirado del campo en un carrito médico.

La jugada ocurrió cuando dos jugadores de Tampa Bay estaban cerca de la tercera base al mismo tiempo y Cedric Mullins se lanzó hacia el plato. Rengifo perseguía a Taylor Walls cuando hizo el tiro y de inmediato se desplomó.

Rengifo comenzó la temporada con Milwaukee, que lo dejaron en libertad el 23 de junio. Bateó para .205 en 57 juegos con los Cerveceros.

El jugador de 29 años participó en 38 juegos con los Padres, con promedio de .292 y cuatro cuadrangulares.

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