Padres firman al jardinero Austin Hays y envían a Gage Workman a Triple-A

Gage Workman, izquierda, tercera base de los Padres de San Diego, no logra controlar una rola, pero el campocorto Sung-Mun Song, derecha, está atento para tomar la pelota bateada por Tyler Locklear, de los Diamondbacks de Arizona, el miércoles 5 de agosto de 2026, en Phoenix. (AP Foto/Ross D. Franklin) AP

Hays ha estado fuera de acción gran parte de esta temporada por lesiones en el tendón de la corva y la pantorrilla, y disputó apenas 12 juegos con los Medias Blancas de Chicago antes de ser designado para asignación el miércoles.