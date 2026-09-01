Packers esperan que Josh Jacobs pueda jugar esta temporada a pesar de sus problemas legales

“Obviamente hubo muchas conversaciones y ciertamente no conozco todos los detalles, pero lo que él me dice, le creo y confío en él. Voy a hacerlo hasta que se demuestre lo contrario”, manifestó el martes Matt LaFleur, entrenador de los Packers.

El gerente general Brian Gutekunst señaló que tiene la esperanza de que el corredor regrese antes de que termine la temporada. “Pero vamos a dejar que este proceso siga su curso, y estaremos preparados de cualquier manera”, agregó Gutekunst.

Gutekunst indicó que no ha visto el video que, según la oficina del fiscal de distrito del condado de Brown, en Wisconsin, tiene como evidencia que corrobora las declaraciones de la novia de Jacobs sobre su altercado del 23 de mayo. Jacobs, quien fue arrestado el 26 de mayo, enfrenta cargos menores de agresión y daños criminales a la propiedad por ese incidente.

El fiscal de distrito David Lasee anunció el jueves pasado que se estaban presentando los cargos. Tres días después, la NFL puso a Jacobs en la lista del comisionado, lo que le impide jugar o entrenar, pero le permite seguir recibiendo su salario.

A solicitud y con el permiso del club, se podría permitir que Jacobs esté en las instalaciones del equipo para reuniones, entrenamientos individuales, terapia y rehabilitación y otras actividades no relacionadas con el fútbol americano que estén permitidas.

Jacobs permanece en la lista mientras la NFL investiga su situación y podría enfrentar una suspensión por parte de la liga. Cualquier partido que se pierda mientras esté en la lista de exentos contaría para su suspensión, pero también tendría que devolver el dinero que ganó mientras estuvo en la lista de exentos.

LaFleur comentó que los Packers estaban preparados para la posibilidad de que Jacobs fuera colocado en la lista.

“He visto a este tipo”, expresó LaFleur. “Siento cariño, me importa y lo respeto por cómo es como persona, por quién es como compañero. Obviamente es una situación muy desafortunada, pero es una con la que tenemos que lidiar”.

Los abogados de Jacobs —David Z. Chesnoff, Richard A. Schonfeld y Clarence F. Duchac III— han señalado que el traslado a la lista de exentos del comisionado es una decisión administrativa tomada mientras un asunto está bajo revisión y “no es una determinación final”. Añadieron que Jacobs “espera con ansias su regreso al equipo y a la NFL”.

Los agentes de policía de Hobart-Lawrence que respondieron a la llamada del 23 de mayo dijeron que la novia de Jacobs les contó que tenía un bulto en la cabeza como resultado de las acciones de Jacobs.

La policía indicó que la mujer dijo que había estado revisando el teléfono de Jacobs y vio que él estaba hablando con otras mujeres, y que ella arrojó el teléfono con enojo sin romperlo. Les dijo a los agentes que Jacobs tenía su teléfono y que ella le dijo que podía revisarlo.

Según la policía, la mujer indicó que intentó recuperar su teléfono de Jacobs, pero él no se lo devolvió y, en cambio, le agarró el brazo y comenzó un forcejeo que duró varios minutos. Luego salieron de la casa en vehículos separados antes de finalmente regresar.

La policía dijo que la mujer intentaba salir por la puerta del garaje para ir al exterior cuando Jacobs la agarró y la arrojó al suelo, llevando a que se golpeara la cabeza. La policía señaló que Jacobs también le quitó el teléfono mientras ella estaba en el suelo.

De acuerdo con la denuncia penal presentada la semana pasada, las imágenes de vigilancia del sistema de cámaras del garaje respaldaron la declaración de la mujer.

“No hemos visto el video”, afirmó Gutekunst. “Ahora mismo están ocurriendo asuntos legales, así que dejaremos que sigan su curso. ... Pero en el momento apropiado, si esas cosas llegan a estar disponibles, resolveremos eso cuando llegue ese momento”.

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FUENTE: AP