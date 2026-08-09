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Ortiz pega el 2do jonrón de su carrera y Dion lidera al bullpen en triunfo de Nacionales 7-1

WASHINGTON (AP) — El boricua Abimelec Ortiz conectó el segundo jonrón de su carrera, Will Dion encabezó una labor del bullpen que permitió una carrera en 6 1/3 entradas y los Nacionales de Washington vencieron 7-1 a los Rojos de Cincinnati el domingo para barrer la serie.

Abimelec Ortiz, de los Nacionales de Washington, celebra su cuadrangular solitario durante la tercera entrada de un partido de béisbol contra los Rojos de Cincinnati, el domingo 9 de agosto de 2026, en Washington. (Foto AP/Nick Wass)
Abimelec Ortiz, de los Nacionales de Washington, celebra su cuadrangular solitario durante la tercera entrada de un partido de béisbol contra los Rojos de Cincinnati, el domingo 9 de agosto de 2026, en Washington. (Foto AP/Nick Wass) AP

Dion (1-0), adquirido en la fecha límite de cambios procedente de los Guardianes, consiguió su primera victoria del año tras retirar a los primeros nueve bateadores que enfrentó. Permitió un hit en tres entradas. Trevor Williams lanzó 2 1/3 entradas sin permitir carreras y mantuvo su efectividad en 0,00 desde que regresó de una cirugía en el codo el 29 de julio.

Brad Lord permitió la única carrera durante su apertura, y Jake Bird trabajó un noveno inning sin hits.

Jacob Young y el venezolano Andrés Chaparro impulsaron dos carreras cada uno por los Nationals, que han ganado cuatro de sus últimos cinco juegos.

El sencillo del venezolano Keibert Ruiz en la segunda entrada empató el juego 1-1, antes de que Young le diera a Washington la ventaja definitiva con un elevado de sacrificio. Daylen Lile añadió un sencillo al jardín derecho que remolcó a CJ Abrams en la séptima.

Singer permitió tres carreras y ocho hits en seis entradas.

FUENTE: AP

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