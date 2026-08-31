Orioles reclaman al jardinero Luis Robert Jr. en waivers de los New York Mets

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El jardinero de los Mets de Nueva York, Luis Robert Jr. (88), hace un gesto tras conectar un cuadrangular durante la séptima entrada de un partido de béisbol contra los Medias Blancas de Chicago, el sábado 22 de agosto de 2026, en Chicago. (Foto AP/Jessie Alcheh) AP

Los Orioles, que iniciaban una serie de tres juegos en Colorado la noche del lunes, informaron que Robert, de 29 años, aún no se había presentado. Bateó para .223 con 10 jonrones y 23 carreras impulsadas en 58 juegos con los Mets esta temporada. Disputó sus primeras seis temporadas en las Grandes Ligas con los Medias Blancas de Chicago, que ejercieron una opción de 20 millones de dólares para 2026 antes de traspasarlo.

El contrato de Robert también incluye una opción del club de 20 millones de dólares para 2027 con una compensación de rescisión de 2 millones.

Robert fue All-Star en 2023, cuando conectó 38 jonrones y se robó 20 bases. Pero esa es la única temporada en las Grandes Ligas en la que ha jugado más de 110 partidos. Tiene un OPS de .856 de por vida contra lanzadores zurdos, y si puede mostrar algo de ese nivel podría ayudar a los Orioles, quizá en un pelotón con Colton Cowser en el jardín central. Baltimore también perdió recientemente al jardinero de esquina Tyler O'Neill —al igual que Robert, bateador derecho—, quien fue colocado en la lista de lesionados por un problema en el hombro.

Los Orioles llamaron al zurdo Cade Povich desde Triple-A Norfolk para abrir el lunes, enviaron al relevista derecho Anthony Nunez a Norfolk y designaron al infielder boricua Luis Vázquez para asignación.

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FUENTE: AP

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