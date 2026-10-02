ONU advierte aumento del 10% en la explotación ilegal de oro de aluvión en Colombia

En 2025 fueron detectadas 118.410 hectáreas en las que se explotó oro de aluvión, un 4,5% más de lo registrado en el año anterior, de las cuales el 75% —aproximadamente 88.860 hectáreas— corresponden a explotación ilícita o no autorizada.

“Tres de cada cuatro hectáreas (detectadas) continúan asociadas a la explotación ilícita del oro de aluvión”, dijo en la presentación del informe en Bogotá Amado Philip de Andrés, representante regional de la UNODC.

El oro de aluvión es el que se encuentra concentrado en depósitos de sedimentos, como arenas y gravas, por la acción de las corrientes de agua. Su explotación puede realizarse en tierra con retroexcavadoras, o en los ríos, mediante dragas, dragones y balsas .

El incremento en la explotación ilícita de oro de aluvión se concentró en los departamentos de Chocó y Antioquia, en el noroeste, y Bolívar, en el norte.

La ministra de Minas y Energía, María Nohemi Arboleda, aseguró que el informe confirma la advertencia que han hecho las comunidades afectadas por la minería ilegal: “en casi el 86% de los municipios con esta actividad hay presencia de al menos un grupo armado ilegal”.

Colombia aún lidia con grupos armados ilegales pese a que hace una década firmó un acuerdo de paz que terminó con la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Sin embargo, persisten disidencias de esa guerrilla y otras estructuras como el cártel Clan del Golfo y el Ejército de Liberación Nacional, quienes se disputan las rentas ilícitas como la minería ilegal.

“Aquí no hay un debate sobre la minería, hay una confrontación entre el Estado y las economías criminales que usan el oro para financiar esa violencia”, aseguró Arboleda, quien prometió que actuarán contra las rutas financieras y comerciales del oro ilícito.

El informe advierte que la participación de los grupos armados ilegales puede abarcar desde la financiación y el control de explotaciones, pasando por el cobro de extorsiones a quienes hacen las labores mineras, hasta la intermediación y la comercialización del oro.

La ministra insistió en que el oro que se extrae ilícitamente de los ríos “termina en mercados de otros países”, por lo que abogó por una “responsabilidad compartida” en la que los compradores de oro pidan su trazabilidad, para comprobar que sea legal.

Oro y cultivos de coca

El informe, que se basa en detección de imágenes satelitales y el comparativo con los títulos mineros, muestra que hay una coincidencia del 45% del territorio con explotación de oro de aluvión y las áreas que registraron cultivos de hoja de coca —materia prima de la cocaína— en la última medición disponible realizada por la UNODC que corresponde a 2024.

“En casi la mitad del área con explotación de oro de aluvión hay también cultivos de coca, o sea, es un negocio ‘perfecto’: el oro y la coca”, afirmó la ministra de Minas.

Esta convergencia de extracción de oro —en su mayoría ilegal— y de los cultivos de uso ilícito se registra principalmente en los departamentos de Antioquia y Chocó, en el noroeste, y Nariño y Cauca, en el suroeste, “territorios en los cuales confluyen economías ilícitas, la presencia de grupos armados ilegales y contextos persistentes de violencia y criminalidad”, indica el informe.

La ministra de Minas aseguró que planean implementar un plan que ofrezca rutas de formalización para los mineros que quieran ir a la legalidad, perseguir y judicializar a los ilegales y recuperar los ecosistemas afectados por la minería ilícita.

El informe advierte que el 96% de la explotación de oro de aluvión en zonas excluibles de minería se encuentra dentro de reservas forestales o zonas protegidas, presionando ecosistemas hídricos de especial protección.

FUENTE: AP