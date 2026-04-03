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Ohtani y Tucker conectan 2 de los 5 jonrones de Dodgers en paliza 13-6 a Nacionales

WASHINGTON (AP) — Shohei Ohtani conectó un jonrón de tres carreras en la tercera entrada, y Kyle Tucker, Mookie Betts y Freddie Freeman también la desaparecieron para que los Dodgers de Los Ángeles vapulearan el viernes 13-6 a los Nacionales de Washington.

Shohei Ohtani (17) de los Dodgers de Los Ángeles admira su jonrón contra los Nacionales de Washington, el viernes 3 de abril de 2026, en Washington. (AP Foto/Terrance Williams)
Shohei Ohtani (17) de los Dodgers de Los Ángeles admira su jonrón contra los Nacionales de Washington, el viernes 3 de abril de 2026, en Washington. (AP Foto/Terrance Williams) AP

El cubano Andy Pages también pegó un jonrón por los Dodgers, pero fue la parte alta de su alineación —que había estado apagada— la que realmente se destapó. Ohtani no había impulsado ninguna carrera en toda la temporada antes de conectar un batazo al jardín derecho que empató el juego 3-3. El cuadrangular de dos carreras de Betts más tarde en esa entrada puso a Los Ángeles al frente de manera definitiva.

El marcador quedó 9-4 tras el jonrón de dos carreras de Freeman en la quinta. El primer jonrón de Tucker como integrante de los Dodgers fue un batazo solitario que puso el juego 12-4 en la séptima.

Miles Mikolas (0-2) permitió una cifra máxima en su carrera de 11 carreras con 11 hits en cuatro innings y un tercio.

Emmet Sheehan (1-0) toleró un jonrón de tres carreras de CJ Abrams en la primera, pero los Nacionales solo anotaron una vez más durante sus cinco innings y dos tercios de labor.

Washington perdió su juego inaugural en casa por quinto año consecutivo. Esta fue la mayor cantidad de carreras que los Nacionales han permitido en un juego inaugural en casa desde que se mudaron a Washington en 2005.

Ohtani extendió a 38 juegos su racha embasándose, que se remonta a la temporada pasada. Pudo mantenerla pese a que se presentó al juego del viernes con apenas tres hits en 18 turnos. Tras su jonrón, añadió un sencillo en la entrada siguiente. También conectó un elevado de sacrificio en la novena.

Teoscar Hernández, el jardinero dominicano de los Dodgers que pegó un doble impulsor en la quinta, fue retirado del juego después de poncharse en la sexta. Hernández y Tucker conectaron tres hits cada uno.

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Deportes AP: https://apnews.com/deportes

FUENTE: AP

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