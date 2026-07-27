Nuggets igualan la oferta del Thunder para tener a Spencer Jones por 3ra temporada

ARCHIVO - Spencer Jones (21), de los Nuggets de Denver, intenta bloquear un tiro de Jaden McDaniels (3), de los Timberwolves de Minnesota, durante la segunda mitad del sexto juego de la serie de primera ronda de playoffs del baloncesto de la NBA, el 30 de abril de 2026, en Minneapolis. (AP Foto/Matt Krohn, Archivo) AP