Noboa dice que Ecuador destina 1.500 millones de dólares al año a lucha contra el crimen organizado

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, derecha, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sostienen un documento relacionado con la Orden Nacional al Mérito, la Gran Cruz, otorgada a Rubio, quien la porta, en el palacio Carondelet, el miércoles 9 de septiembre de 2026, en Quito, Ecuador. (AP Foto/Dolores Ochoa, foto compartida) AP

“Los deberes los tenemos que hacer nosotros, nuestras Fuerzas Armadas y nuestra policía”, dijo el mandatario en declaraciones a radio Élite al explicar que el gobierno enfrenta a unos 80.000 integrantes de bandas criminales.

Noboa afirmó que para la lucha contra estas redes delictivas Ecuador ha recibido la cooperación de Estados Unidos, que entregó equipos, asistencia económica, información e inteligencia; de Italia y de otros países europeos, así como de Argentina, Brasil, Israel, Corea del Sur y Japón.

A su vez destacó la iniciativa Escudo de las Américas, una coalición de países afines en la región para ejecutar acciones conjuntas contra los cárteles impulsada por el mandatario estadounidense Donald Trump. "Por fin hay un acuerdo continental sobre la lucha contra el narcotráfico”, expresó Noboa.

Pero la alianza con Estados Unidos ha sido cuestionada por su falta de efectividad para disminuir el delito.

“Hay que revisar indicadores de inversión social, qué tipo de oportunidades laborales se están generando” para neutralizar la influencia delictiva, destacó Diego Pérez, catedrático de la Escuela de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales. En diálogo con The Associated Press añadió que “las dinámicas de criminalidad en ningún país se revierten con mano dura”.

Desde 2021 las disputas entre bandas locales asociadas con cárteles de Colombia y México por rutas de distribución de drogas han desencadenado una escalada criminal en Ecuador y el aumento de delitos como el sicariato, el secuestro y la extorsión.

Noboa atribuyó el crecimiento del narcotráfico en Ecuador a que “no había control en la frontera con Colombia y no había tampoco control al ingreso de armas en la frontera sur” con Perú. De acuerdo con organismos internacionales, la mayor parte de la droga que llega a Ecuador procede de esos países.

El presidente señaló que en el sur colombiano, fronterizo con Ecuador, hay “un récord de siembra de coca", especialmente en la zona de Nariño y Putumayo, por lo que "nosotros terminamos afectados directamente, debido a lo permisivos que fueron gobiernos anteriores en Colombia".

El área sembrada con coca en Colombia en 2024 alcanzó las 261.000 hectáreas, de acuerdo con el último informe disponible de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

Desde inicios de año, alrededor de una docena de barcos pesqueros ecuatorianos han sido hundidos por Estados Unidos en el océano Pacífico acusados de ser estaciones de combustible flotantes al servicio del narcotráfico. Organismos internacionales señalan que un 70% de la cocaína mundial es exportada desde Ecuador.

FUENTE: AP