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Niño se rehúsa a abrocharse el cinturón de seguridad y provoca cancelación de vuelo en Canadá

TORONTO (AP) — Un vuelo de Porter Airlines en Canadá fue cancelado la semana pasada después de que un niño se negó a permanecer sentado y abrocharse el cinturón de seguridad.

Un avión de Porter, el domingo 30 de marzo de 2025, en Ottawa. (Adrian Wyld/The Canadian Press via AP)
Un avión de Porter, el domingo 30 de marzo de 2025, en Ottawa. (Adrian Wyld/The Canadian Press via AP) AP

La aeronave se vio obligada a regresar a la terminal del Aeropuerto Internacional de Victoria, en Columbia Británica, donde permaneció hasta después de la hora de cierre de la pista del aeropuerto.

La aerolínea, con sede en Toronto, informó el domingo que el padre o la madre y la tripulación fracasaron en sus repetidos intentos por mantener al niño sentado antes de que el avión tuviera que volver a la terminal para retirar del vuelo al adulto y al menor.

La compañía señaló que el proceso para retirar a los dos pasajeros y su equipaje retrasó el vuelo del jueves con destino a Toronto más allá del cierre de la pista, obligando al resto de los pasajeros a desembarcar.

Porter se disculpó con los demás pasajeros, a quienes se les reubicó en un vuelo al día siguiente.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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