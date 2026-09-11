Nigeria suspende visitas oficiales a Sudáfrica por actos de violencia contra migrantes

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ARCHIVO - Manifestantes marchan en una protesta contra la inmigración irregular, en Johannesburgo, Sudáfrica, el 30 de junio de 2026. (Foto AP/Themba Hadebe, archivo) AP

Las protestas violentas, que estallaron en Sudáfrica a principios de este año, han obligado a miles de migrantes a marcharse y han provocado tensiones diplomáticas con otras naciones africanas.

Kamoru Ogunlana, secretario de la Asamblea Nacional de Nigeria, indicó en un comunicado que el Parlamento estaba “particularmente preocupado por los informes de nigerianos asesinados, heridos, desplazados y obligados a abandonar sus negocios, inversiones, hogares y otras propiedades como resultado de ataques violentos recurrentes”.

Sudáfrica ha atraído durante años a ciudadanos extranjeros de todo el continente, incluidos muchos de Nigeria, debido a su relativa riqueza y a las oportunidades. Pero los extranjeros también han sufrido estallidos esporádicos de violencia xenófoba. Los manifestantes en el país del sur de África culpan a los extranjeros de los altos niveles de desempleo, la delincuencia y la presión sobre los servicios públicos.

Dos nigerianos murieron en junio durante actos de la violencia cometidos contra migrantes en Sudáfrica, apenas dos días antes de un plazo no oficial fijado por los manifestantes para que los extranjeros se fueran. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Nigeria indicó que, presuntamente, uno fue asesinado por policías y el otro por un grupo de agresores no identificados.

El ministro de Estado de Relaciones Exteriores de Nigeria, el embajador Sola Enikanolaiye, recibió al ministro de Relaciones Exteriores de Sudáfrica, Ronald Lamola, en la capital del país, Abuja, en julio para hablar sobre los ataques recurrentes. En esa reunión, Enikanolaiye afirmó que al menos 98 nigerianos han sido asesinados desde 2022 en ataques de turbas, violencia relacionada con el odio y ejecuciones extrajudiciales.

Ogunlana señaló que la medida adoptada por el Parlamento de Nigeria es una “fuerte expresión” de preocupación por la seguridad y el bienestar de los nigerianos que viven y realizan negocios legítimos en Sudáfrica.

Según las cifras gubernamentales más recientes de Sudáfrica, casi 90.000 personas han sido repatriadas voluntariamente o deportadas desde que comenzaron las tensiones migratorias. Sin embargo, cifras difundidas por los gobiernos de los países de origen de los migrantes sitúan el total en alrededor de 178.000. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP