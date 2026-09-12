Nigeria denuncia muerte de 2 de sus ciudadanos en Sudáfrica por tensiones antiinmigrantes

El Ministerio indicó que una de las víctimas, James Uchechukwu Nwankwo, murió tras “técnicas de interrogatorio espantosas” aplicadas por agentes de la policía sudafricana en Ciudad del Cabo el 5 de septiembre.

El comunicado no identificó a ningún sospechoso ni aportó un posible móvil en la muerte de Taiwo Michael Fakunle, un obispo, quien fue asesinado en su residencia en Kensington, Johannesburgo, el 4 de septiembre.

Los asesinatos “plantean interrogantes sobre la seguridad de los extranjeros en el país y el compromiso de las autoridades sudafricanas para frenar los ataques selectivos contra extranjeros”, manifestó en el comunicado el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Oluwafemi Adeniyi.

Adeniyi acusó a la policía sudafricana de “exacerbar una situación ya frágil”.

Sudáfrica ha atraído durante años a ciudadanos extranjeros de todo el continente, incluidos muchos de Nigeria, debido a su relativa riqueza y a las oportunidades. Pero los extranjeros también han sufrido estallidos esporádicos de violencia xenófoba. En el país del sur de África, los manifestantes culpan a los extranjeros de los altos niveles de desempleo, la delincuencia y la presión sobre los servicios públicos.

Las protestas violentas han obligado a miles de migrantes a marcharse y han provocado tensiones diplomáticas con otras naciones africanas.

El viernes, el Parlamento de Nigeria suspendió indefinidamente las visitas oficiales y los compromisos con Sudáfrica.

Dos nigerianos murieron en junio durante actos de violencia contra migrantes, apenas dos días antes de un plazo no oficial fijado por los manifestantes para que los extranjeros se fueran. Nigeria afirmó que uno presuntamente fue asesinado por policías y el otro por agresores no identificados.

El ministro de Estado de Relaciones Exteriores de Nigeria, el embajador Sola Enikanolaiye, declaró en julio que al menos 98 nigerianos han sido asesinados desde 2022 en ataques de turbas, violencia relacionada con el odio y ejecuciones extrajudiciales.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP