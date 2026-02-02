NFL firma acuerdo multianual para partidos de temporada regular en el estadio del Real Madrid

ARCHIVO - Un rayo de luiz entra al estadio Santiago Bernabéu previo a un partido de la NFL entre los Commanders de Washington y los Dolphins de Miami, el domingo 16 de noviembre de 2025. (AP Foto/Manu Fernández) AP

La liga informó que alcanzó un acuerdo multianual para seguir jugando en el Estadio Santiago Bernabéu del Real Madrid .

No se especificó de inmediato la duración del nuevo acuerdo ni qué equipos jugarán en 2026.

El primer partido de temporada regular de la NFL en España se jugó en el Bernabéu el pasado noviembre, cuando los Dolphins de Miami derrotaron 16-13 a los Commanders de Washington en tiempo extra ante una multitud de 78.610 aficionados.

Fue el séptimo —y último— partido internacional de la temporada, la mayor cantidad en un solo año para una liga que continúa expandiéndose globalmente.

La NFL jugó por primera vez en Dublín y Berlín en 2025. También regresó por segundo año consecutivo a Sao Paulo y realizó tres partidos más en Londres.

Se ha planteado la posibilidad de que la liga también intente organizar un partido en Barcelona en algún momento.

La NFL dijo que planea aumentar el número de partidos internacionales hasta el punto en que cada equipo pueda jugar un partido en el extranjero cada año. Goodell dijo el año pasado que la NFL también quiere ir a Asia.

Este año, irá a Australia y añadirá un partido en Río de Janeiro. También jugará un partido en Múnich, Alemania, y tres en Londres.

Los Dolphins, los Chiefs de Kansas City y los Bears de Chicago actualmente tienen derechos de mercadeo en España.

FUENTE: AP