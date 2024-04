Yellen dice que la relación de EEUU y China es "más estable", pero aún puede mejorar

La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, a la izquierda, se reúne con el premier chino, Li Qiang, en el Gran Salón del Pueblo en Beijing, China, el domingo 7 de abril de 2024. Yellen, que llegó a Beijing dentro de su gira de cinco días en China, dijo que el encuentro abriría un espacio de diálogo para abordar las preocupaciones estadounidenses la sobrecapacidad de manufactura en China. (AP Foto/Tatan Syuflana, Pool) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved