Así es como fluye el dinero de los anuncios y las tarifas de suscripción en Spotify

Esta imagen de portada publicada por One Signal Publishers/Simon & Schuster muestra "Mood Machine: The Rise of Spotify and the Costs of the Perfect Playlist" de Liz Pelly. (One Signal Publishers/Simon & Schuster vía AP)

ARCHIVO - Esta fotografía de archivo del 20 de marzo de 2018 muestra la aplicación Spotify en un iPad en Baltimore. (Foto AP/Patrick Semansky, archivo)

Un artista autodistribuido se queda con “la gran mayoría (de los derechos de autor)”, explica Charlie Hellman, vicepresidente y jefe global de productos musicales de Spotify. De lo contrario, esto “va a su sello y a su editora”.

Los pagos a los titulares de derechos se determinan mediante un proceso llamado streamshare.

Una vez que Spotify paga a los titulares de los derechos, “perdemos visibilidad de lo que sucede exactamente después de eso”, dice Hellman.

Cuando entras en una tienda y compras un álbum, un porcentaje de esa cantidad va directamente a un artista. Cuando se trata de streaming, los dólares de suscripción se recogen en un gran grupo y se pagan a través del streamshare, una cifra que Spotify calcula sumando cuántas veces se ha reproducido en un mes la música que pertenece o es controlada por un titular de derechos en particular, en cada mercado, y dividiéndola por el número total de reproducciones en ese mercado.

La mayoría de las plataformas de streaming utilizan streamshare: Spotify, Apple Music, Amazon Music, etc.

Hellman explica que “cualquier fracción de reproducciones” que un titular de derechos tenga en Spotify es “la fracción de los pagos totales que se le pagan” a ellos. “Calculamos eso por mercado”, dice.

Por lo tanto, si un titular de derechos como Universal Music Group representara la mitad de todas las reproducciones en Estados Unidos, “obtendría la mitad de todos los ingresos generados en Estados Unidos”.

Liz Pelly, periodista, cuyo primer libro, “Mood Machine: The Rise of Spotify and the Costs of the Perfect Playlist”, se publicará en 2025, dice que el sistema de streamshare ha sido criticado por “beneficiar a los artistas que generan más reproducciones” y a “las grandes discográficas que ya tienen mucha cuota de mercado”.

En los últimos años, ha visto cómo organizaciones de artistas y sindicatos de artistas independientes piden un cambio hacia un sistema centrado en el usuario. Bajo ese sistema, las regalías se pagarían directamente a los titulares de los derechos en función de lo que cada usuario reprodujera. Esencialmente, si solo escuchaste a Charli XCX este mes, ella y los titulares de los derechos de su música recibirían aproximadamente dos tercios de los ingresos generados por tu suscripción.

Es posible que hayas visto una métrica popular que sugiere que los artistas ganan, en promedio, entre 0.003 y 0.005 centavos por reproducción. Pero debido a que las plataformas de streaming no pagan directamente a los artistas, ese número no es exactamente preciso.

“Este concepto de la tasa por streaming es uno de los aspectos más incomprendidos de la industria musical”, dice Hellman. “No hay una tarifa por transmisión”.

Para dejarlo más claro, un oyente gasta 10 dólares en su suscripción mensual. Tres de esos dólares van a Spotify, los otros siete van a los titulares de derechos. (Actualmente, el plan de suscripción individual cuesta 11,99 dólares).

“Si tuvieran sólo una reproducción al mes, el pago sería de 7 dólares por reproducción. Pero si tuvieron 700 reproducciones en ese mes, entonces el pago efectivo por streaming sería de un centavo”, dice.

Pelly señala que los artistas deducen que ganan “fracciones de un centavo” en regalías al mirar sus declaraciones. “Y eso es significativo”.

Son “simbólicamente importantes”, añade, aunque inexactas, “porque comunican la realidad que muchos artistas están viendo, muy poco pago de los servicios digitales”.

La artista experimental de Los Ángeles Julia Holter, cuyo sexto álbum de estudio “Something in the Room She Moves” fue lanzado en marzo, dice que los artistas reciben lo que se suma a fracciones de un centavo.

“El modelo actual de Spotify no funciona para la mayoría de los artistas, en el sentido de que no se puede vivir fácilmente únicamente del streaming”, dice. “Las matemáticas aquí son muy complicadas, lo cual es parte del problema”.

“Hay muchos artistas que luchan por hacer una carrera en la era del streaming porque las cosas están configuradas de formas que son inaccesibles y opacas”, agrega Pelly.

Y muchos músicos no hacen música de manera que estén “específicamente adaptados a la forma en que los servicios de streaming generan dinero... El sistema está configurado para recompensar a los artistas que generan un gran número de reproducciones”.

Pero no toda la música funciona así, dice. Hay “ciertos artistas que hacen el tipo de música que tal vez no escucharías de fondo durante horas y horas, o que hacen música en composiciones de formato largo, no en pistas cortas de dos o tres minutos con las que podrías cargar una lista de reproducción”.

En 2024, Holter es una de esas artistas: han pasado cinco años desde su último álbum en solitario y su último lanzamiento tiene algunas pistas de seis minutos. Si el streaming exige canciones cortas, ver “la música como contenido”, dice que es “la antítesis de las personas creativas”.

En abril, Spotify comenzó a eliminar todos los pagos por canciones con menos de 1.000 reproducciones anuales en un esfuerzo por impulsar los ingresos de lo que llama “artistas emergentes y profesionales”. Como resultado, aquellos con un mayor porcentaje de ingresos por streamshare recibirán una parte aún mayor, agrupada de artistas con pocas reproducciones.

Hellman argumenta que debido a que hay un umbral mínimo que se debe cumplir al obtener dinero de un distribuidor, los artistas con menos de 1.000 transmisiones anuales no pueden cobrar sus regalías. (En DistroKid, es de 5.35 dólares; en TuneCore es de 1 a través de PayPal).

“Había una cantidad cada vez mayor de usuarios que ingresaban pistas que tenían 0,03, 0,08, 0,36 dólares”, dijo. “Todos esos centavos que estaban en cuentas bancarias por todas partes estaban desviando dinero de los artistas que realmente estaban haciendo esto, como aspirantes a profesionales”.

En mayo, Spotify anunció que agregaría audiolibros a sus suscripciones premium, lo que resultó en una tasa de regalías más baja para los compositores estadounidenses, según Billboard. Estiman que los compositores y editores ganarán 150 millones de dólares menos en regalías en Estados Unidos de los planes premium, dúo y familiar durante los primeros 12 meses que esté en vigor.

Los políticos están tomando nota. En marzo, los representantes estadounidenses Rashida Tlaib y Jamaal Bowman presentaron la Ley de Salario Digno para Músicos en asociación con artistas y trabajadores de la industria en la organización United Musicians and Allied Workers.

El proyecto de ley propone nuevas regalías de streaming, que se pagaría a un Fondo de Regalías de Compensación para Artistas, que garantizaría que los artistas reciban al menos un centavo por reproducción. Es un pago directo de los servicios de streaming a los artistas, sin intermediarios.

Las nuevas regalías se financiaría a través de un gravamen del 10% de los ingresos no relacionados con la suscripción de las plataformas streaming y una tarifa de suscripción adicional.

La ley “sugiere que el sistema actual no está funcionando para los artistas”, dice Pelly.

Holter, que trabaja con UMAW, es optimista sobre el proyecto de ley, sugiriendo que “si los servicios de streaming van a aumentar los precios de todos modos”, esta es una oportunidad para asegurarse de que los artistas, y no solo los artistas de las grandes discográficas, sean compensados de manera equitativa, sin alterar fundamentalmente cómo funciona actualmente el sistema.

“Creo que esto beneficiará a todos”, dice. “Incluyendo a los servicios de streaming”.

A principios de este año, Hellman no hizo comentarios sobre el acto, pero subrayó que la forma más fácil de obtener un centavo por reproducción es hacer que la gente reproduzca menos música.

“Creo que obsesionarse con lo que ‘ingresos promedio en comparación con el número total de reproducciones’ realmente nos distrae de lo que estamos tratando de hacer como industria, que es hacer que más personas paguen más dinero por la música para que podamos pagarle a los artistas y a los titulares de los derechos. ”, dice.

“Spotify tiene todos los incentivos para maximizar los ingresos porque podemos compartir el 30% de ellos. Y por eso hemos estado subiendo los precios”, dice.

“Seguiremos subiendo los precios tanto como podamos. Eso va a maximizar los ingresos. Pero si subes demasiado los precios o restringes demasiado el valor, vas a hacer que la gente abandone la suscripción, volviendo a comportamientos menos productivos como la piratería. Y no creo que nadie quiera que sucedan ese tipo de cosas”.

