Naylor deja tendidos a los Astros en la 10ma y Seattle mantiene sus mínimas esperanzas de playoffs

J.P. Crawford (3), de los Marineros de Seattle, abraza a su compañero Josh Naylor (12) después de que Naylor bateara un sencillo de oro para dejar tendidos en el terreno a los Astros de Houston en 10 entradas, el miércoles 23 de septiembre de 2026, en Seattle. (AP Foto/Lindsey Wasson) AP

Houston (78-80) se mantuvo empatado en la cima del Oeste de la Liga Americana con Texas, que ha perdido tres juegos seguidos. Los Astros tienen el desempate por enfrentamientos directos si los equipos terminan con el mismo récord.

Los Marineros (74-84) están a cuatro juegos de distancia con cuatro por disputar.

Seattle perdía 5-4 después de que el corredor automático cubano Yordan Álvarez anotó con un triple al jardín derecho del mexicano Isaac Paredes en la parte alta de la 10ma.

Con un out y las bases llenas en la parte baja, el dominicano Julio Rodríguez negoció una base por bolas con cuenta llena ante el cerrador de los Astros Josh Hader, lo que obligó a anotar a J.P. Crawford con la carrera del empate. Naylor envió el siguiente lanzamiento de Hader hacia el jardín derecho-central, y el cubano-mexicano Arozarena anotó su tercera carrera de la noche.

Álvarez se fue de 4-2 sin una carrera impulsada en su búsqueda de la Triple Corona de la Liga Americana. Eso elevó su promedio de bateo, el mejor de la liga, a .316. Chandler Simpson, de Tampa Bay, segundo con .309, no jugó el miércoles contra los Yankees de Nueva York.

Álvarez forma parte de un triple empate por el liderato de jonrones con 41 junto con el dominicano Junior Caminero, de los Rays, y Pete Alonso, de Baltimore. El toletero de Houston es segundo en carreras impulsadas con 102, ocho detrás de Alonso.

Antes de su base por bolas del empate, Rodríguez había conectado tres hits por los Marineros.

El venezolano José Altuve, el dominicano Yainer Diaz y Nick Allen aportaron dos hits cada uno por Houston. Uno de los imparables de Diaz fue su 14to jonrón, un batazo de dos carreras para coronar una tercera entrada de cuatro anotaciones.

Cooper Criswell (4-2) lanzó la 10ma entrada para acreditarse la victoria por Seattle. Hader (4-2), quien también lanzó la novena, cargó con la derrota.

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FUENTE: AP