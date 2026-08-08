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Nacionales cortan racha de 12 triunfos de Chase Burns y vencen 8-2 a Rojos

WASHINGTON (AP) — Andrés Chaparro impulsó tres carreras y los Nacionales de Washington cortaron la racha de 12 victorias que ostentaba el as de Cincinnati Chase Burns, al doblegar el sábado 8-2 a los Rojos.

El venezolano Andrés Chaparro, de los Nacionales de Washington, pega un doblete productor de dos carreras el sábado 8 de agosto de 2026 ante los Rojos de Cincinnati (AP Foto/Nick Wass)
El venezolano Andrés Chaparro, de los Nacionales de Washington, pega un doblete productor de dos carreras el sábado 8 de agosto de 2026 ante los Rojos de Cincinnati (AP Foto/Nick Wass) AP

El novato boricua Abimelec Ortiz impulsó dos carreras por Washington, que ha ganado tres de cuatro después de sufrir su peor racha de la temporada, con siete derrotas seguidas.

El venezolano Eugenio Suárez conectó un jonrón por Cincinnati, que perdió partidos consecutivos por primera vez desde el 11 y 12 de julio.

Washington tomó una ventaja de 3-2 cuando Dylan Crews abrió la sexta entrada con un doble y anotó con el doble de Daylen Lile. Burns (13-2) llenó las bases antes de ceder el relevo a Sam Moll, a quien el venezolano Chaparro saludó con un doble como bateador emergente.

Chaparro avanzó con un lanzamiento descontrolado y anotó cuando Jacob Young conectó un sencillo.

Burns, quien construyó la quinta racha ganadora más larga en la historia del club, perdió por primera vez desde el 10 de abril. Permitió cinco carreras en 5 1/3 entradas y ponchó a seis.

Chaparro y CJ Abrams añadieron sencillos impulsores en la octava.

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