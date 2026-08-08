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Murakami, Peters y Meidroth impulsan 2 carreras cada uno y Medias Blancas vencen a Guardianes

CHICAGO (AP) — Munetaka Murakami conectó un jonrón, mientras que Tristan Peters y Chase Meidroth impulsaron dos carreras cada uno en una sexta entrada de cinco anotaciones de los Medias Blancas de Chicago, quienes doblegaron el sábado 6-3 a los Guardianes de Cleveland.

Chase Meidroth, de los Medias Blancas de Chicago, pega un sencillo de dos carreras ante los Guardianes de Cleveland, el sábado 8 de agosto de 2026 (AP Foto/David Banks)
Chase Meidroth, de los Medias Blancas de Chicago, pega un sencillo de dos carreras ante los Guardianes de Cleveland, el sábado 8 de agosto de 2026 (AP Foto/David Banks) AP

Braden Montgomery conectó un sencillo productor en la octava entrada y los Medias Blancas cortaron una racha de cuatro derrotas consecutivas, la peor que han tenido en la temporada.

Chicago (60-56) amplió a tres juegos su ventaja en el primer lugar de la División Central de la Liga Americana sobre Cleveland y Minnesota.

Rhys Hoskins pegó dos hits, incluido un jonrón de dos carreras. El dominicano Ángel Genao se voló la barda en la séptima y añadió un sencillo por Cleveland, que ha perdido cuatro de sus últimos cinco juegos.

Anthony Kay (9-5) permitió dos carreras y seis hits en seis entradas. El zurdo ponchó a cuatro y dio una base por bolas en su segunda apertura sólida consecutiva. Luego siguieron cuatro relevistas, y Grant Taylor sorteó un sencillo en la novena para apuntarse su sexto salvamento.

Colin Holderman (6-3) entró como relevista y permitió tres carreras con dos hits, además de golpear a dos bateadores sin sacar un out en la sexta, para cargar con la derrota.

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