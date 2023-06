Venezuela celebra a San Pedro con su patrimonial, colorida y animada parranda de devotos

Devotos, vestidos con ropas coloniales y pañuelos que representan los colores de partidos políticos de esa época y con las caras pintadas de negro, participan en la popular fiesta de la Parranda de San Pedro en Guatire, Venezuela, el jueves 29 de junio de 2023. (AP Foto/Ariana Cubillos) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Devotos, vestidos con ropas coloniales y pañuelos que representan los colores de partidos políticos de esa época y con las caras pintadas de negro, participan en la popular fiesta de la Parranda de San Pedro en Guatire, Venezuela, el jueves 29 de junio de 2023. (AP Foto/Ariana Cubillos) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Devotos, vestidos con ropas coloniales y pañuelos que representan los colores de partidos políticos de esa época y con las caras pintadas de negro, participan en la popular fiesta de la Parranda de San Pedro en Guatire, Venezuela, el jueves 29 de junio de 2023. (AP Foto/Ariana Cubillos) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved