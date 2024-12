Varitas luminosas de K-pop dominan protestas que impulsaron juicio político a presidente surcoreano

Im Jin-hee, un pintor de 27 años, posa para una foto durante una protesta para exigir la renuncia del presidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, en el exterior de la Asamblea Nacional, en Seúl, Corea del Sur, el 10 de diciembre de 2024. (AP Foto/Lee Jin-man) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Nam Yuna, una estudiante de 19 años, posa para una foto durante una protesta para reclamar la apertura de un juicio político contra el presidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, en el exterior de la Asamblea Nacional, en Seúl, Corea del Sur, el 10 de diciembre de 2024. (AP Foto/Lee Jin-man) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Heo Joonmyeong, un estudiante de 19 años, posa para una foto durante una protesta para exigir la destitución del presidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, en el exterior de la Asamblea Nacional, en Seúl, Corea del Sur, el 10 de diciembre de 2024. (AP Foto/Lee Jin-man) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Kim Chan-sook, de 67 años, posa posa para una foto durante una protesta para exigir el cese del presidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, en el exterior de la Asamblea Nacional, en Seúl, Corea del Sur, el 10 de diciembre de 2024. (AP Foto/Lee Jin-man) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Una manifestante posa para una foto durante una protesta para exigir la destitución del presidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, en el exterior de la Asamblea Nacional, en Seúl, Corea del Sur, el 12 de diciembre de 2024. (AP Foto/Lee Jin-man) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Lee Seo-jin, un estudiante de 19 años, posa para una foto durante una protesta para exigir un juicio político contra el presidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, en el exterior de la Asamblea Nacional, en Seúl, Corea del Sur, el 11 de diciembre de 2024. (AP Foto/Lee Jin-man) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Lee Soo-ryeon, un miembro del sindicato de obreros del sector metalúrgico, de 34 años, posa para una foto durante una protesta para exigir la destitución del presidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, en el exterior de la Asamblea Nacional, en Seúl, Corea del Sur, el 11 de diciembre de 2024. (AP Foto/Lee Jin-man) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved