Una concejala suiza se disculpa por disparar contra un cartel de María y Jesús

Sanija Ameti, copresidenta de Operación Líbero, posa para una foto el 2 de noviembre de 2021, en Proger, Berna. (Christian Beutler/Keystone via AP) ' KEYSTONE / CHRISTIAN BEUTLER

“Pido disculpas a las personas que se sintieron ofendidas por mi publicación. La borré inmediatamente cuando me di cuenta de su contenido religioso. No lo pensé”, escribió Ameti en X. “Lo siento muchísimo”.

El partido Verde-Liberal de Zúrich dijo que había dimitido de su dirección. Beat Rüfenacht, su copresidente, dijo que había oído que Ameti estaba “en un lugar seguro, y está bien”. Ameti no respondió a un intento de The Associated Press de ponerse en contacto con ella a través de las redes sociales.