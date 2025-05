Un periodista fue asesinado mientras escribía un libro sobre Amazonía; sus amigos terminan su obra

En la imagen, proporcionada por Chelsea Green Publishing, se muestra la portada del libro "How to Save the Amazon"(“Cómo salvar Amazonía”) del periodista británico Dom Phillips y colaboradores. (Chelsea Green Publishing vía AP)

ARCHIVO – Un letrero que dice en portugués “Justicia para Dom y Bruno" con imágenes del periodista británico Dom Phillips, izquierda, y del especialista indígena Bruno Pereira, en el acueducto Arcos da Lapa durante una protesta de grupos ambientalistas para pedir justicia por su muerte, en Río de Janeiro, Brasil, el 26 de junio de 2022. (AP Foto/Bruna Prado, Archivo) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.