Un neozelandés estudió un año para ganar el mundial de Scrabble en español. No habla español

Nigel Richards, un jugador profesional que posee cinco títulos mundiales en inglés, ganó el campeonato mundial de Scrabble en español en Granada, España, en noviembre, tras perder solo una partida de 24. Richards no habla español y comenzó a memorizar la lista de palabras del Scrabble en español hace un año, según dijo a The Associated Press su amiga Liz Fagerlund, que trabaja para Scrabble en Nueva Zelanda.