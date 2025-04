Tres astronautas de EEUU y Rusia llegan la Estación Espacial Internacional

Los cosmonautas de Roscosmos Sergey Ryzhikov (abajo) y Alexey Zubritskiy (arriba), y el astronauta de la NASA Jonny Kim (medio) saludan antes de embarcar en la cápsula soyuz MS-27 para partir hacia la Estación Espacial Internacional, el 8 de abril de 2025, en el cosmódromo de Baikonur, en Baikonur, Kazajistán. (Joel Kowsky/NASA vía AP) (NASA/Joel Kowsky) For copyright and restrictions refer to - http://www.nasa.gov/multimedia/guidelines/index.html